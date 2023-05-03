Аскольд Запашный выразил слова поддержки пришедшим на пункт отбора на военную службу по контракту

«Если есть, действительно, польза от посещения артистами таких центров с точки зрения мотивации, с точки зрения общения с теми людьми, которые собираются пройти воинскую службу в зоне проведения СВО, то, конечно, я буду делать все от себя зависящее. Мы с братом понимаем, что психологическая помощь тоже имеет большое значение, так что все, что касается нашей помощи на «гражданке» – безусловно, это очень важно», - подчеркнул Аскольд Запашный.

Народный артист рассказал, что навещает участников специальной военной операции в госпиталях и реабилитационных центрах, чтобы поддержать бойцов и выразить глубочайшую признательность.

ВАЖНО

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

Для желающих пойти на военную службу по контракту работает чат-бот. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram ответит на интересующие вопросы о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки военнослужащих и их семей.