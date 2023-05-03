На 3 года раньше, чем планировали: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проехал по новому съезду с Володарского шоссе на трассу А-105

Фото: пресс-служба правительства Московской области

Жители Ленинского округа Подмосковья, которые пользуются Володарским шоссе, теперь смогут добираться до Москвы в три раза быстрее, чем раньше. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сегодня одним из первых проехал по съезду на федеральную трассу А-105 (она связывает Москву и аэропорт «Домодедово»).

Новый съезд длиной около 1 километра является частью реконструкции участка Каширского шоссе. Ленинский городской округ на данный момент один из самых быстрорастущих муниципалитетов Московской области. В последние годы вокруг Каширского и Володарского шоссе появилось много новых жилых комплексов - «Пригород Лесное», «Богдановский лес», «Горки парк», «Ново-Молоково», «Пойма». При этом выбраться из них в утренние и вечерние часы пик было тем еще квестом - прямого выезда на А-105 у новых районов не было. Поэтому жители обратились за помощью к губернатору. По поручению Андрея Воробьёва съезд на трассу был оперативно спроектирован, прошлой осенью рабочие приступили к его строительству, а сейчас, в начале мая, сдали объект - на целых 3 года раньше первоначально запланированного срока!

После поездки по новому участку Андрей Воробьёв пообщался с сотрудниками ГИБДД и поблагодарил их за работу.

- Мы реализуем (вместе с Госавтоинспекцией, - Авт.) большие совместные мероприятия в части безопасности, в части того, что связано с качеством передвижения, - отметил губернатор. - Регион растет и вы это тоже, думаю, прекрасно замечаете по количеству транспорта. Мы уже расширили Володарку с 2 полос до 4, а сегодня открыли этот съезд. У нас большая программа по обеспечению безопасности, на протяжении 10 лет мы ежегодно снижаем смертность на дорогах. Все опасные участки стараемся максимально быстро ликвидировать.

В свою очередь сотрудники отдельного специализированного батальона ДПС в Видном поблагодарили губернатора за помощь с техникой. С 2018 года Московская область закупила и передала подразделению около новых 60 мотоциклов.

Отметим, что масштабные работы по реконструкции участка Каширского шоссе ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

КОНКРЕТНО

- 53 дорожных объектов строят сейчас на территории Московской области.

- 11 из них - федеральные.

- На 20 из 53 объектах движение запустят уже в течение 2023 года. В том числе подмосковный участок трассы М-12 «Москва-Казань».