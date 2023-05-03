Смена лидера, команда «КП» выходит на 2 место и рекорды двух Никит: Обзор 5 тура Народной Футбольной Лиги

Журналисты «Комсомольской Правды» Александр Рогоза и Валентин Алфимов. Фото: Народная Футбольная Лига

В Чемпионате Москвы НФЛ 8х8 на минувшей неделе сменился лидер. Рассказываем всем по порядку.

Итак, Москва, стадион «Pride Арена», улица Коминтерна, 15к1.

Лучший бомбардир лиги Никита Коргулев. Фото: Народная Футбольная Лига

Центральным матчем тура стало противостояние «Севера» и «АГК». Первое (перед утром) место против четвертого. До этого «северяне» были единственной командой лиги, которая вообще не теряла очков. Четыре победы из четырех! При этом «АГК», начавший турнир с двух ничьих, в итоге раскочегарился - неделей ранее ребята уничтожили одного из соперников со счетом 12:0! Так что с результативностью у них, кажется, порядок. Игра началась с атак «АГК», но до поры до времени защита команды из Северного все подчищала. На 7 минуте Ринат Хасьянов все-таки забил в их ворота, но «Север» вскоре отыгрался - Дмитрий Бакулин заколотил мяч с близкого расстояния. Было много борьбы (три «горчичника» на две команды только за первые 25 минут), но тайм так и закончили вничью, 1:1. А вот после перерыва «АГК» взвинтил темп атак, в центре поля начали проходить передачи и вдруг оказалось, что «Север» за соперником уже просто не успевает. За следующие 25 минут «синие» забили еще семь раз. Хет-трик на счету Никиты Чумаченко, дубли - у Андрея Доли и Дмитрия Барбароша.

Команда ЛЭМЗ в этом туре разгромила «Дрим Тим». Фото: Народная Футбольная Лига

«В первом тайме было сложно, - рассказал после игры герой матча Никита Чумаченко. - Входили в игру, что-то завелись, эмоционально начали. Мяч не держался. Вышли на второй тайм - стали прессинговать и пошел наш футбол».

Владислав Нозадзе из «Севера» так объяснил неудачную игру:

«Это было очень быстро! Соперники - очень сыгранные, техничные и быстрые. Нам не хватило скорости - 100 процентов. Мы сейчас были на первом месте, грубо говоря, сыграв с не самыми сильными командами. А впереди и «КП», и «ЛЭМЗ». Поэтому борьба за чемпионство только начинается».

Команда «Север» до 5 тура не теряла очков, а тут сразу 1:8. Фото: Народная Футбольная Лига

Осечкой «Севера» не преминули воспользоваться конкуренты. ЛЭМЗ разгромил со счетом 6:1 команду «Дрим Тим» (молодые ребята в начале второго тайма сравняли счет, но затем почему-то развалились), а «Комсомольская Правда» в очень непростом матче одолела «Звезду». Начали неплохо - забили два гола, но концовку тайма смазали, пропустив с пенальти. По сути, игра была решена в середине второго тайма, когда «комсомольцы» за 5 минут забили три раза (в одной из голевых атак поучаствовал корреспондент «КП» Егор Арефьев) - героем матча стал Артем Титенков, который дважды забил сам и еще два раза ассистировал партнерам. Итоговый счет - 5:2.

«Играли нормально, - прокомментировал исход защитник «Звезды» Алексей Чураев. - У соперника было чуть больше моментов - в соотношении примерно 60 на 40. Но если бы судья поставил пенальти в начале второго тайма, игра могла бы пойти по-другому».

«К15-Мангазея» (в бело-красном) крупно обыграла команду «Вектор». Фото: Народная Футбольная Лига

Таким образом, «КП» выходит на второе место - у ЛЭМЗ такое же количество очков (13), но лучшая разница забитых и пропущенных мячей.

Команда «К15-Мангазея» со счетом 4:1 обыграла «Вектор». Автор трех забитых мячей Андрей Подрябинников прокомментировал результат: «Сыграли намного лучше, чем в ЛФЛ мы играем. Соперник, казалось, не очень сыгранный был. Возможно, поэтому у нас все получалось».

В НФЛ хоть и любительский футбол, но страсти порой бушуют, как в большом! Фото: Народная Футбольная Лига

Настоящая голевая феерия случилась в матче «Доктора Пеппера» и «Пролетарска». Юный Никита Коргулев из «ДП» забил феноменальные 7 мячей в одной игре, а его команда победила со счетом 12:2. После игры Никита и его старший брат Дмитрий, забивший три, признались, что до этого турнира никогда не играли вместе:

«Такой матч очень нужен был для сыгранности. Нам в пользу - почувствовать мяч, побегать, потому что многие игроки до этого турнира не играли в футбол по несколько лет».

Никита Коргулев с 12 забитыми голами вышел на первое место, однако всего на гол меньше у другого Никиты - Чумаченко, из команды «АГК». Так что интрига есть не только в соревнованиях команд, но и в битве лучших бомбардиров.