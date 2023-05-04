Московская молодежь на четыре дня станет мобильными путешественниками

6, 7, 8 и 9 мая в парке «Сокольники» откроется «Московская мобильная туристическая станция» в рамках Гранта Мэра Москвы. Организатор - Фонд «Клуб «Приключение».

В эти праздничные дни и в выходные — вплоть по июля — для подростков от 12 до 18 лет бесплатно в течение 4 часов организуется учебный походный день. Они соберут рюкзаки, поставят палатки, будут учиться ориентироваться на местности, вязать узлы, создавать команду и даже надуют большой катамаран.

Пока молодежь под руководством профессиональных инструкторов будет познавать азы путешествий, их родители в зоне отдыха побеседуют о тонкостях детско-юношеского туризма и предстоящем туристическом лете с профессиональными гидами.

Записаться на мероприятие можно на сайте проекта.