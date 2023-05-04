В Подмосковье появился еще один очаг культуры, носящий имя Иосифа Кобзона

В селе Успенское присвоили имя народного артиста СССР Иосифа Кобзона местному Дому культуры Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Мне предложили дать имя Иосифа Давыдовича шикарному дворцу культуры в селе Успенское Одинцовского городского округа. Конечно, я согласилась, - рассказала «КП» вдова народного артиста СССР Нелли Кобзон. - Это только плюс в дело сохранения его памяти. Недавно этот дом культуры отремонтировали. Там есть и детские секции, и концертный зал для взрослых, и футбольное поле, и баскетбольная площадка. Красота.

По словам Нелли Кобзон, в память о её муже в разных городах России установили 14 мемориальных досок: в Сочи, в Краснодаре, в Нижнем Новгороде, в Ясной Поляне. В Сочи доска висит на Зимнем театре, где Иосиф Давыдович много лет работал.

Имя Кобзона носят несколько учебных заведений в России: Гагаринская детская музыкальная школа, Кемеровский областной колледж культуры и искусств, дом народного творчества в Костромской области. А еще: набережная в Москве, одна из малых планет. В сентябре 2022-го был открыт памятник Кобзону в Оружейном переулке на Садовом кольце.

Иосиф Кобзон (1937-2018) - народный артист СССР, певец. Его репертуар включал около 3 тысяч песен, составивших музыкальную летопись второй половины XX века. В их числе - все лучшие песни, созданные Дунаевским, Блантером, братьями Покрасс, Новиковым, Соловьевым-Седым, Фрадкиным, Фельцманом, Туликовым, Пахмутовой, Тухмановым и другими советскими композиторами. Это народные хиты «Смуглянка», «А у нас во дворе», «Старый клен», «С чего начинается Родина», «Я люблю тебя, жизнь», «Мгновения», «Темная ночь», «День Победы», «В городском саду»…

Помимо выступлений на эстраде, Кобзон вел активную общественно-политическую и благотворительную деятельность, преподавал в Гнесинке и Институте театрального искусства.