Стас Пьеха отметил чёткую организацию работы столичного пункта отбора контрактников

«Все сделано, на мой взгляд, очень удобно, никакой этой бюрократии нет. Я лично все посмотрел, везде спросил. У меня психологическое образование неполное, поэтому я даже посмотрел психологическую анкету, которую надо заполнять, попробовал управление дронами и так далее. Убедился в том, что все работает хорошо, что все четко и, что “кто попало” никак не пройдет. Мы еще поговорили с ребятами. В общем, человек без военного образования, без каких-то данностей, с неправильным здоровьем, с плохими какими-то психологическими показателями, с другой какой-то мотивацией - он там не нужен. Нужны люди, которые реально хотят, умеют и пригодны по всем статьям», - отметил Стас Пьеха удобство и чёткую организацию работы пункта.

КСТАТИ

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

НАША СПРАВКА

Для желающих пойти на военную службу по контракту работает чат-бот. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram ответит на интересующие вопросы о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки военнослужащих и их семей.