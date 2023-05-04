«Сюда уже прибывают наши добровольцы»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил работу Московского областного пункта отбора на военную службу по контракту

Фото - пресс-служба правите­льства Московской об­ласти

В Балашихе открылся Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту - это флагманский «офис», куда могут обращаться жители любых регионов. Здесь можно не только получить консультацию, но и помощь в оформлении необходимых документов, пройти медкомиссию и так далее. Работу Центра проверил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

- Сюда уже прибывают наши добровольцы, - отметил Андрей Воробьёв. - Тут все готово для того, чтобы в одном месте можно было удобно, быстро оформить документы, пройти медицинскую комиссию, заключить контракт и получить ответы на все интересующие вопросы. Наша ключевая задача - совместно с министерством обороны организовать все необходимое в части заключения контракта и первичного обучения.

Губернатор отметил, что единовременно - в течение 3-5 дней - в центре могут находиться до 500 человек. Трехразовое питание, на территории - учебные классы, спортзал и уличный спортивный городок.

- Этот пункт, а я бы назвал его своего рода «комплексом», является уникальным и на данный момент единственным в России, - говорит военный комиссар Московской области, полковник Алексей Астахов. - Он предоставляет возможность каждому гражданину, изъявившему желание проходить службу по контракту, объявить на КПП о своих намерениях и уже через 2-3 дня убыть к месту дислокации воинской части экипированным и с полученными навыками ведения боевых действий.

Инструкторы, которые ведут военную полевую подготовку, - ветераны боевых действий. В том числе в разные годы служившие в дивизии имени Дзержинского, подразделении Росгвардии, которое базируется именно в Балашихе. Губернатор Андрей Воробьёв поблагодарил командиров и ветеранов за помощь в работе центра.

КОНКРЕТНО

Что нужно, чтобы заключить контракт с Министерством обороны

1. Сдать документы.

2. Пройти собеседование с психологом.

3. Пройти медосмотр.

4. Заключить контракт (минимальный срок - на 1 год, максимальный - до 5 лет).

5. Получить предписание и убыть к месту службы.

ВАЖНО!

Всю подробную информацию о работе центра и условиях оформлению контракта можно получить по телефону горячей линии (495) 990-77-77, а также на сайте контрактмо.рф, написав на электронную почту info@kontraktmo.ru или обратившись в Телеграм-бот.