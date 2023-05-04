"Все в дыму, горит жестоко": на ул.Ереванской в Москве горит здание, в котором расположен хостел

На месте продолжают работать пожарные

Два часа подряд пожарные расчеты работают на ул.Ереванской в Москве. В районе Царицыно горит двухэтажное здание.

- Сообщение о пожаре по адресу: ул.Ереванская, 17 ст1 к нам поступило в 21.01, - сообщили в ГУ МЧС России по г.Москве. - Происходит горение в административном здании.

По данным открытых источников, внутри находятся два супермаркета, аптека и хостел, жильцы которого в прошлом году жаловались на не слишком комфортные условия проживания.

- Все в дыму, горит жестоко, - сообщают очевидцы. - Полыхает хостел.

Впрочем, спасатели сообщают, что все люди из здания выведены, а сведений о пострадавших пока не поступало.

Движение в этом районе полностью перекрыто - об этом уведомляет столичный дептранс.

На месте продолжают работать пожарные. Прокуратура Москвы уже сообщила, о том, что грядет проверка по поводу причин пожара. Пока о них ничего не сообщается.