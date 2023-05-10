Хитрости экономии: как московским пенсионерам сократить расходы на продукты

СЛЕДИТЬ ЗА АКЦИЯМИ

Супермаркеты регулярно объявляют акции на те или иные виды товаров. В одних магазинах дешевле мясо и яйца, в других - чай и кофе, а в третьих - макаронные изделия и сыр. Хороший способ сэкономить - правильно выбрать время для покупок. Как правило, лучшие скидки для пожилых людей можно найти в первой половине дня, когда в большинстве супермаркетов для пенсионеров действуют льготные часы. Кроме того, в магазинах регулярно проходят специализированные акции, которые еще больше позволяют снизить стоимость покупок. Так, до 31 мая 2023 года во всех магазинах «Пятерочка» в Москве пенсионеры могут получить скидку 15% при оплате покупок картой «Мир». Действующая ежедневно в специальные часы скидка для пенсионеров 10% суммируется со скидкой 5% по национальной карте, благодаря чему пенсионеры могут оплачивать покупки с выгодой 15%. Чтобы воспользоваться предложением, на кассе нужно предъявить пенсионное удостоверение или справку о назначении пенсии и оплатить покупки нашей картой.

- Мы хотим, чтобы пожилые люди могли ещё больше экономить на повседневных тратах, и надеемся, что предложение поможет сократить расходы в наиболее востребованной категории - продукты питания, - рассказывает Елена Лазарева, директор по развитию клиентских сервисов платежной системы «Мир».

В МАГАЗИН - ПО ПЛАНУ

Каждый из нас хоть раз в жизни приходил из магазина с вопросом: «И зачем мне столько всего?». Сами того не осознавая, мы совершаем импульсивные покупки под действием рекламы и маркетинговых уловок. Избежать этого можно. Начать надо с составления списка покупок - так вы будете четко знать, что купить и не возьмете с полок лишнего. Хорошо бы расписать меню на неделю, чтобы знать, какие продукты точно нужны. Откажитесь от приобретения полуфабрикатов, готовых блюд. Их покупка обходится в полтора-два раза дороже, чем самостоятельное приготовление. И не отправляйтесь в магазин на голодный желудок.

СЧИТАТЬ И СРАВНИВАТЬ

Каждый производитель фасует по-своему: у одного крупа в упаковках по 400 граммов, у другого - по 1,5 килограмма. Принято считать, что выгодно покупать больший объем, но это не всегда так, особенно если пачка поменьше продается по акции. Чтобы посчитать стоимость килограмма, нужно цену разделить на вес - так можно узнать стоимость одного грамма, а затем полученную сумму умножить на 1000. Сегодня калькулятор есть в каждом телефоне, поэтому расчеты много времени не займут.

ЗНАТЬ ОСОБЕННОСТИ

Возможно, вы не замечали, но на магазинных полках на уровне глаз расположены самые дорогие товары. Если обратить внимание на полки выше или ниже, можно найти вполне качественные продукты по более доступной цене. В невзрачном пакете молоко или сметана может оказаться ничуть не хуже продукта в бутылке с яркой фирменной наклейкой. Сыпучие продукты, типа макарон, каш, муки или сахара вообще выгоднее брать на развес - так они стоят дешевле, чем в красивых коробках и упаковках.

ХРАНИТЬ ПРАВИЛЬНО

Чем дольше сохраняются продукты, тем реже мы их покупаем, а значит, тратим меньше денег. Поэтому первое - всегда смотрите на сроки годности и не берите продукт, если не сможете его съесть до указанной на упаковке даты. Второе - правильно храните купленную еду. Сыр и колбасу вместо пленочных пакетов лучше завернуть в пергаментную бумагу, овощи также не стоит оставлять в заводских упаковках и полиэтиленовых пакетах. Кстати, замороженные овощи могут стать отличной альтернативой их свежим аналогам, которые быстро портятся.