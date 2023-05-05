«Молодежь сплотилась, чувствуется единый дух»: В Московской области прошла «Эстафета поколений» в честь 78-й годовщины Победы

Фото: пресс-службы губернатора и правительства Московской области

Подмосковье активно готовится к празднованию 9 мая. Накануне в Доме Правительства области состоялась «Эстафета поколений» - торжественное военно-патриотическое мероприятие в честь 78-й годовщины Победы.

В зале на соседних креслах - ветераны, сражавшиеся на полях Великой Отечественной войны, труженики тыла, люди, прошедшие горячие точки уже в новое время, а также волонтеры, школьники, ребята из Юной Армии.

Со сцены к участникам «Эстафеты поколений» обратилась первый заместитель председателя Московской областной Думы Лариса Лазутина. А Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе напомнила, насколько важна связь поколений.

- В прошлом году Совету ветеранов Администрации губернатора и аппарату Мособлдумы исполнилось 35 лет. Но, мне кажется, самое важное - это не то, сколько лет вы работаете, важен результат, - отметила Екатерина Швелидзе. - Я хотела бы сказать огромное спасибо Виталию Куприяновичу (Виталий Павличенко - председатель Совета ветеранов, - Авт.) и всем членам организации за то, что вы рядом с нами, за вашу активную позицию, за любовь к Родине, к нашему Подмосковью, за то, что помогаете ребятам изучать историю страны, узнавать правду.

Министр поприветствовала представителей разных поколений, которые приехали на «Эстафету».

- Хочется не только вспомнить ту Великую Победу 1945-го, но и пожелать нам всем скорейшей Победы сегодня. А мы в свою очередь сделаем для этого все возможное. Наш губернатор, уделяет огромное внимание помощи бойцам, который сейчас находятся на передовой, их семьям. Ведь очень важно, чтобы мы все были едины и поддерживали друг друга.

Виталий Павличенко пожелал ветеранам и фронтовикам крепкого здоровья:

- Ветеранское движение должно выполнять заветы фронтовиков, крепить Россию и воспитывать молодое поколение, которое нуждается в правдивом слове о Великой Отечественной войне, - отметил он.

В этот день много вспоминали, чего стоила для нашей страны Победа в Великой Отечественной. Память наших погибших сограждан почтили минутой молчания.

А затем был концерт. Со сцены звучали стихи и песни военных лет, молодые ребята показывали музыкально-литературные постановки.

Однако главным действием вечера стала передача капсулы с посланием от ветеранов нынешним школьникам - та самая «Эстафета поколений».

При этом многие отмечают, что бойцы, которые сейчас сражаются в зоне социальной военной операции, чувствуют поддержку представителей самых разных поколений, в том числе и молодых ребят.

- Молодежь сплотилась, чувствуется единый дух, настрой, - рассказал один из участников «Эстафеты поколений» подполковник Вооруженных сил России Дмитрий Сотников. - Многие гуманитарную помощь отправляют, кто-то письма пишет - а письма на передовой очень радуют. Носишь под разгрузкой или во внутреннем кармане - аж плакать хочется, когда письма получаешь и читаешь.