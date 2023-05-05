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Общество5 мая 2023 11:55

Анна Михайловская выразила восхищение людьми, пришедшими на пункт отбора контрактников

Российская актриса театра и кино Анна Михайловская посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту, который расположен на улице Яблочкова, дом 5, строение 1
Сергей КУЗНЕЦОВ

Анна Михайловская поговорила с волонтерами и выразила восхищение людьми, которые пришли на пункт отбора на службу по контракту.

«Мне провели экскурсию. Я даже поела кашу и выпила чай. Такая здесь очень приятная атмосфера, очень много поддержки и я восхищена людьми, которые отправляются служить, и теми людьми, кто здесь работает, а также волонтерами», - сказала актриса.

ВАЖНО

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

Для желающих пойти на военную службу по контракту работает чат-бот. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram ответит на интересующие вопросы о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки военнослужащих и их семей.

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