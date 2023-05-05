Чем удивит Московская неделя дизайна и интерьера: жителей и гостей столицы приглашают посетить выставочную программу

На ВДНХ покажут лучшие дизайнерские решения для интерьера

Более 400 российских дизайнерских компаний и архитектурных бюро представят свою продукцию на главном мероприятии в российской мебельной и интерьерной индустрии. На ВДНХ гостей ждут уникальные проекты — «Московский постамат» и объект сверхкрупноразмерного модульного домостроения «МонАрх», а также стенд «Сделано в Москве» с локальными производителями индустрии. С 6 по 9 мая в павильоне №57 посетители смогут познакомиться с готовыми интерьерными решениями, а в павильоне №55 приобрести дизайнерские товары со скидками.

В рамках Московской недели интерьера и дизайна жителей и гостей столицы ждет обширная выставочная программа, на которой будет представлено 420 отечественных компаний, 350 из которых осуществляют производство в Москве и МО. Гости мероприятия смогут приобрести товары экспонентов с большими скидками.

«В этом году мы пригласили принять участие еще больше качественных российских производителей, чтобы гости выставки могли найти для себя уникальные бренды и продукцию по душе. На выставке собрано все лучшее, что могут предложить российские производители для оформления и ремонта квартир, домов и офисных пространств», — прокомментировал руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

На ВДНХ в павильоне №57 расположится экспозиция: «жилая среда», где представят примеры оформления помещений, а также световой тоннель, возле которого гости смогут сделать стильные фотографии. На первом этаже будут представлены стенды международных компаний и индивидуальные экспозиции участников и партнеров. На втором этаже гостей ждут экспозиции в виде комнат — лучшие мебельные, интерьерные и дизайнерские решения для зон и комнат квартир и частных домов в уже готовых вариантах расстановки.

На втором этаже павильона будет расположен «Московский постамат» — городской проект для бесконтактной доставки интернет-заказов. Уже сейчас жильцы многоквартирных домов, оборудованных постаматами, могут получать заказы из маркетплейса «Яндекс Маркет», не выходя из дома. В ближайшее время ожидается присоединение к проекту еще нескольких крупных интернет-площадок.

Ключевое место выставки займет стенд программы Правительства Москвы по поддержке и продвижению локальных брендов «Сделано в Москве». Проект представляет собой маркетплейс товаров от московских предпринимателей, на котором покупатели могут познакомиться с брендами и приобрести продукцию столичного производства. Гости Московской недели интерьера и дизайна смогут вживую оценить качество изделий и вдохновиться на создание уютного и комфортного интерьера с помощью исключительно московских товаров — мебели, текстиля, аксессуаров и многого другого.

На улице у павильона №57 будет расположена экспозиция «МонАрх» — гостям выставки покажут концепцию модульных домов и «квартиру будущего» с раздвижными стенами для сверхбыстрой застройки. Частью уличной экспозиции станет Робот-уборщик — он способен не прекращать работу даже во время сложных погодных условий, а с помощью специальных датчиков и программного обеспечения робот замечает препятствия, объезжает их и возвращается, чтобы доделать работу позже.

Павильон №55 станет крупным магазином, в котором жители и гости столицы смогут приобрести различные товары для дома любой ценовой категории. Посетителей ждут скидки на всю представленную мебель и предметы декора. Мебель и интерьерные элементы будут доступны для онлайн-покупки через «Яндекс Маркет» со специальной скидкой: для этого нужно будет отсканировать QR-код, расположенный на каждом объекте. Зарегистрированные посетители получат на почту промокод на скидку в размере 10% и выше для приобретения дизайнерских товаров до конца мая.

Посещение выставки бесплатное. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте.

Первая Московская неделя интерьера и дизайна проходила 1 – 6 ноября 2022 года. Главная экспозиция развернулась на ВДНХ в павильонах № 55 и 57. Мероприятие посетило более 213 тысяч человек, а более 70 процентов экспозиции было продано. На первом мероприятии свою продукцию продемонстрировали более 350 компаний, в том числе 17 международных брендов из 9 стран.