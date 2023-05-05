Москва
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 мая 2023 12:47

Чем удивит Московская неделя дизайна и интерьера: жителей и гостей столицы приглашают посетить выставочную программу

На ВДНХ покажут лучшие дизайнерские решения для интерьера
На ВДНХ покажут лучшие дизайнерские решения для интерьера

На ВДНХ покажут лучшие дизайнерские решения для интерьера

Более 400 российских дизайнерских компаний и архитектурных бюро представят свою продукцию на главном мероприятии в российской мебельной и интерьерной индустрии. На ВДНХ гостей ждут уникальные проекты — «Московский постамат» и объект сверхкрупноразмерного модульного домостроения «МонАрх», а также стенд «Сделано в Москве» с локальными производителями индустрии. С 6 по 9 мая в павильоне №57 посетители смогут познакомиться с готовыми интерьерными решениями, а в павильоне №55 приобрести дизайнерские товары со скидками.

В рамках Московской недели интерьера и дизайна жителей и гостей столицы ждет обширная выставочная программа, на которой будет представлено 420 отечественных компаний, 350 из которых осуществляют производство в Москве и МО. Гости мероприятия смогут приобрести товары экспонентов с большими скидками.

«В этом году мы пригласили принять участие еще больше качественных российских производителей, чтобы гости выставки могли найти для себя уникальные бренды и продукцию по душе. На выставке собрано все лучшее, что могут предложить российские производители для оформления и ремонта квартир, домов и офисных пространств», — прокомментировал руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

На ВДНХ в павильоне №57 расположится экспозиция: «жилая среда», где представят примеры оформления помещений, а также световой тоннель, возле которого гости смогут сделать стильные фотографии. На первом этаже будут представлены стенды международных компаний и индивидуальные экспозиции участников и партнеров. На втором этаже гостей ждут экспозиции в виде комнат — лучшие мебельные, интерьерные и дизайнерские решения для зон и комнат квартир и частных домов в уже готовых вариантах расстановки.

На втором этаже павильона будет расположен «Московский постамат» — городской проект для бесконтактной доставки интернет-заказов. Уже сейчас жильцы многоквартирных домов, оборудованных постаматами, могут получать заказы из маркетплейса «Яндекс Маркет», не выходя из дома. В ближайшее время ожидается присоединение к проекту еще нескольких крупных интернет-площадок.

Ключевое место выставки займет стенд программы Правительства Москвы по поддержке и продвижению локальных брендов «Сделано в Москве». Проект представляет собой маркетплейс товаров от московских предпринимателей, на котором покупатели могут познакомиться с брендами и приобрести продукцию столичного производства. Гости Московской недели интерьера и дизайна смогут вживую оценить качество изделий и вдохновиться на создание уютного и комфортного интерьера с помощью исключительно московских товаров — мебели, текстиля, аксессуаров и многого другого.

На улице у павильона №57 будет расположена экспозиция «МонАрх» — гостям выставки покажут концепцию модульных домов и «квартиру будущего» с раздвижными стенами для сверхбыстрой застройки. Частью уличной экспозиции станет Робот-уборщик — он способен не прекращать работу даже во время сложных погодных условий, а с помощью специальных датчиков и программного обеспечения робот замечает препятствия, объезжает их и возвращается, чтобы доделать работу позже.

Павильон №55 станет крупным магазином, в котором жители и гости столицы смогут приобрести различные товары для дома любой ценовой категории. Посетителей ждут скидки на всю представленную мебель и предметы декора. Мебель и интерьерные элементы будут доступны для онлайн-покупки через «Яндекс Маркет» со специальной скидкой: для этого нужно будет отсканировать QR-код, расположенный на каждом объекте. Зарегистрированные посетители получат на почту промокод на скидку в размере 10% и выше для приобретения дизайнерских товаров до конца мая.

Посещение выставки бесплатное. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте.

Первая Московская неделя интерьера и дизайна проходила 1 – 6 ноября 2022 года. Главная экспозиция развернулась на ВДНХ в павильонах № 55 и 57. Мероприятие посетило более 213 тысяч человек, а более 70 процентов экспозиции было продано. На первом мероприятии свою продукцию продемонстрировали более 350 компаний, в том числе 17 международных брендов из 9 стран.

Интересное