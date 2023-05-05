В формате «одного окна»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил об открытии с 1 июня филиала госфонда «Защитники Отечества»

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В Московской области с 1 июня заработает филиал государственного фонда «Защитники Отечества», созданного указом Президента России. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сегодня встретился с председателем этого госфонда Анной Цивилевой и обсудил его будущую работу.

Стоит напомнить, что Московская область с первых дней СВО оказывает всестороннюю поддержку самим бойцам и их семьям, в ручном режиме сопровождая каждую семью, сократив любые бюрократические препоны. При этом «Защитники Отечества» (Владимир Путин подписал указ о его создании 3 апреля) - федеральный проект, который обеспечивает персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов по принципу «одного окна». В одном офисе можно оформить меры социальной поддержки, обратиться за помощью с трудоустройством и многое другое.

- Мы выполняем поручение Президента - это все, что связано с заботой о наших героях, об их семьях, - отметил Андрей Воробьёв. - Как и во всех без исключения регионах, у нас развернута достаточно большая работа - в муниципалитетах созданы центры поддержки семей, мы находимся на постоянной связи и с детьми, и с супругами, и самими ребятами. Многие из наших глав выезжают в зону проведения СВО, стараемся там все самое необходимое также обеспечить.

Губернатор поблагодарил руководителя госфдонда «Защитники Отечества» Анну Цивилеву за выбор кандидата на пост руководителя областного филиала организации. Ольга Ермакова - супруга командира, ставшего настоящим героем специальной военной операции. При этом женщина также является начальником отдела в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» и председателем женсовета 45-й отдельной гвардейской бригады спецназа (подразделение базируется в Кубинке).

- Она всю свою жизнь поддерживает ребят, которые служат в спецподразделении, знает нюансы работы, - уточнил Андрей Воробьёв.

- Наши подопечные - это люди, которые уже демобилизованы, ветераны, вернувшиеся из зоны СВО, готовые начать обычную мирную жизнь, - рассказала Анна Цивилева. - Задача - помочь им социализироваться, решить вопросы, касающиеся и медицинского обеспечения, и переобучения, и дальнейшего трудоустройства.

Госфонд будет активно сотрудничать с органами социальной защиты, образования, здравоохранения Подмосковья.

- Чтобы ребята, как можно быстрее, комфортнее возвращались к нормальной жизни, - отметила Цивилева.

Филиал госфонда откроется в Красногорске, в здании напротив Дома правительства Московской области. Сейчас там заканчивают ремонт.

Сообщается, что в подмосковном филиале «Защитников Отечества» будут работать как штатные, так и выездные специалисты. В этом списке не только сотрудники «одного окна», но и юристы, соцработники, психотерапевт и другие. Им также будут помогать и координаторы из числа сотрудников муниципальных центров поддержки участников СВО и жен военнослужащих.

Андрей Воробьёв и Анна Цивилева пообщались с бойцами, которые сейчас проходят реабилитацию на территории Подмосковья.

Сергей Колосов восстанавливается в Центре социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» в Подольске. Сергей сам родом с Донбасса, ушел воевать в 2014-м - после того, как прямо на глазах у мужчины погибла мать. Был тяжело ранен, но снова вернулся на передовую. В мае прошлого года получил второе ранение - когда выносил с поля боя раненого товарища. Бойца несколько раз оперировали - сначала в Донецке, затем в Ростове-на-Дону. После отправили на реабилитацию в подмосковный Подольск.

- В «Ясенках» - отличный персонал, оказывают любую помощь, мне вот помогли сделать прописку, полис ОМС, ИНН. Я первый раз столкнулся с такой заботой, - рассказал Сергей Колосов губернатору.

У артиллериста Анатолия Каткова из Видного, который ушел в зону СВО добровольцем, осколочное ранение в позвоночник. Последствия разрыва украинской кассетной бомбы. С поля боя его вынесли без сознания. Позвоночник спасли медики военной академии имени Кирова в Санкт-Петербурге - сшили нервы. Реабилитация, как говорят специалисты, займет не меньше года.

- Это хорошая инициатива - создать Фонд «Защитники Отечества», - говорит мужчина. - Очень нужная для нас. Порой у ребят возникают определенные проблемы и с документами, и со справками, ведь часто все завязано на войсковых частях, а они, как правило, находятся не в месте проживания военнослужащего. Раненому до них вообще никак не добраться.