Волонтеры: Большая часть обращающихся к нам за разъяснениями горожан намерены стать контрактниками

Стойки информации, где работают волонтеры, находятся в удобных московских локациях неподалеку от железнодорожных станций, рядом с входами в метро и других людных общественных местах.

У волонтеров можно взять буклет или задать вопрос обо всех интересующих тонкостях. Непосредственно в едином пункте отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова, волонтеры также помогают заполнить необходимые документов и анкеты, а также объясняют порядок прохождения медкомиссии.

«Подходят большинство уже заранее заинтересованных людей. Некоторые не обладают полной информацией о контрактной службе и задают вопросы, куда им обратиться, что им нужно сделать, куда позвонить. Мы рассказываем о том, что есть номер 117 - это телефон горячей линии, на который можно позвонить и задать интересующий вопрос. После чего человек отправляется на Яблочкова дом 5 строение 1. Это адрес пункта, и там уже проходит все необходимые процедуры для заключения контракта», — пояснил волонтер центра отбора на контрактную службу Максим Карев.

У волонтеров можно узнать о выплатах и льготах, которые положены участникам специальной военной операции, и о порядке их предоставления. Помимо этого волонтеры разъясняют нюансы получения военных специальностей.

«Мы занимаемся в основном волонтерской деятельностью, информируем население о возможности пройти контрактную службу в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. На сайте mos.ru также есть дополнительная информация, и непосредственно по адресу пункта отбора», — сказал волонтер Сергей Беликов.