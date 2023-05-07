Будущие контрактники рассказали о поддержке родными их решения служить в войсках

«Мои ребята, с кем я раньше служил, уже все на СВО. И вот я решил свой посильный вклад, как говорится, внести. Я спокоен и уверен, что все будет нормально. Мои родные сперва были в шоке, но потом сказали что правильно, настоящий мужик должен воевать, Родину защищать», - сказал один из пришедших в единый городской пункт отбора на военную службу по контракту, расположенный на улице Яблочкова, дом 5, строение 1.

Другой доброволец признался, что родные поддержали его решение служить по контракту.

«Восемь лет все молчали, все терпели, а теперь, как говорится, возможно расквитаться. Родственники отреагировали нормально, поддерживают», - пояснил будущий боец.

ВАЖНО

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

Для желающих пойти на военную службу по контракту работает чат-бот. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram ответит на интересующие вопросы о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки военнослужащих и их семей.

Военнослужащие, которые поступили на службу в Москве, дополнительно к федеральным выплатам получают городские выплаты и социальную поддержку.

Иностранцы, поступившие на военную службу по контракту в Вооруженные Силы РФ, могут получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Условия службы, выплаты и льготы зависят от звания, воинской должности, выслуги лет, места прохождения службы (в зоне СВО и другой) и других факторов. Полную информацию можно получить в едином пункте отбора на военную службу по контракту.