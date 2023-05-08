3:0 в День печати и победная серия «К15»: Обзор матчей 6 тура Народной Футбольной Лиги

Сборная журналистов и читателей «КП» имеет возможность выйти в турнирной таблице на чистое первое место Фото: Александр ГЛУЗ

Лидеры одержали синхронные победы, хотя некоторым для этого пришлось помучиться. На стадионе «Арена Pride» на улице Коминтерна прошли матчи 6 тура Чемпионата Москвы Народной Футбольной Лиги.

Напомним, что перед матчами текущей недели первую строчку делили команды ЛЭМЗ и «Комсомольская Правда» - у обеих было по 13 очков, но при этом у футболистов Лианозовского электромеханического завода получше разница забитых и пропущенных мячей. В 6 туре и те, и другие играли против аутсайдеров. Но если заводчане без особых проблем разгромили 7:0 команду «Пролетарск», то «Дрим Тим» в матче против «комсомольцев» сильно уперся. Закончилось все крупной победой 3:0, но молодежь проявила себя с наилучшей стороны, по заслугам получив много комплиментов в свой адрес.

В атаке журналист «КП» Егор Арефьев. Фото: Народная Футбольная Лига

«Как по мне - сыграли очень хорошо. По сравнению с нашими предыдущими матчами небо и земля, - признался после матча капитан «ДТ» Кирилл Аткаченков. - Уже есть пасы, сыгранность какая-то, просто не хватает чуть-чуть везения».

Журналист «Комсомолки» Валентин Алфимов обратил внимание на то, что крупная победа была добыта в профессиональный праздник (5 мая - День печати по «советскому стилю»).

«Наша команда сыграла на уровне, но мы можем и лучше, - заявил Алфимов. - Впереди матчи с лидерами чемпионата. Очень надеюсь, что к этим матчам мы подойдем в хорошей форме и выйдем в итоге на чистое первое место. Чемпионат надо выигрывать. Других мест для «КП» просто не бывает».

Гол Михаила Бараненкова принес «Северу» победу над «Гудбай Офис». Фото: Народная Футбольная Лига

Идущий на третьем месте «Север» реабилитировался после поражения в предыдущем туре - выстояв первые 10 минут матча с «Гудбай Офис», «северяне» сначала вели с комфортным счетом 3:0, затем едва не позволили сопернику сравнять (3:2), но в итоге дожали-таки, довели до крупной победы 5:2.

«К15-Мангазея» на неделе провела два матча и в обоих добилась побед (7:1 с «Дрим Тим», 6:2 с «Пролетарском»). У команды на данный момент продолжающаяся серия из трех побед подряд.

Красно-белая команда «К15» выдала серию из трех крупных побед подряд. Фото: Народная Футбольная Лига

«Наверное, сегодня не сыграли на свой максимум, - поскромничал после одного из матчей футболист «К15» Дмитрий Солнцев. - Мы ставили задачу забирать три очка - без оглядки на место соперника в турнирной таблице и его предыдущие игры. У нас всë получилось. Но не идеально. Есть куда расти».

На текущей неделе команда ЛЭМЗ тур пропускает. У «КП» будет матч с «ГиС». В случае победы сборная журналистов и читателей «Комсомольской Правды» имеет возможность выйти в турнирной таблице на чистое первое место.