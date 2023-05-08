«Каждое время имеет свои вызовы»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и герои СВО возложили венки к Вечному огню у стен Кремля

Фото: Антон ЧЕРНОВ

Накануне Дня Победы большая делегация Московской области, которую возглавил губернатор Андрей Воробьёв, возложила цветы к Вечному огню у стен Кремля. Александровский сад и могила Неизвестного солдата - один из самых ярких символов памяти российского народа.

В состав делегации вошли не только официальные лица - региональные министры, главы населенных пунктов воинской доблести и воинской славы, представители силовых ведомств - но и герои специальной военной операции, а также бойцы, этой весной подписавшие контракты с Министерством Обороны.

- У нас есть на Руси традиция - помянуть, вспомнить всех, кто не вернулся с войны, всех, кто защищал нашу страну и защищает сегодня, - напомнил Андрей Воробьёв. - Каждое время имеет свои вызовы, сейчас нам тоже предстоит пройти очень сложный, но необходимый путь, и я уверен, что он, также как в 1945-м, завершится Победой.

Губернатор поблагодарил военнослужащих, которые приехали, чтобы возложить букеты цветов к могилам героев-предков.

- Отдельное спасибо тебе, «Соболь», - сказал Андрей Воробьёв.

«Соболь» - позывной разведчика, старшего сержанта Софринской тактической бригады, которая входит в состав Росгвардии. Мужчина получил в бою тяжелое ранение, лишился двух ног, но остался служить в подразделении.

Рассказывает, что дед во время Великой Отечественной войны тоже был разведчиком, выжил после тяжелого ранения, был кавалером Ордена Красной Звезды.

- Я вырос на рассказах деда, мне было 10 лет, когда он ушел из жизни, - рассказал «Соболь». - И я уже в том возрасте понял, что свяжу свою жизнь со службой своей Родине. Мой отец меня также патриотически воспитывал, прививал чувство любви к Родине, так что я только укрепился во мнении, что путь военного - мой.

Среди участников возложения цветов - 45-летний Герой России Александр Белоглазов. Офицер Росгвардии. За многие годы службы на его счету более 500 боевых и специальных задач. Звание Героя России полковник Белоглазов получил в зоне специальной военной операции - за захват укрепления, напичканного бронетехникой и крупнокалиберными пулеметами.

- Я еще не осознал полностью, что означает звание Героя России, - признался Александр. - Когда идешь в бой, о наградах не думаешь - думаешь об успешном выполнении боевой задачи. Каждый житель своего государства - это, прежде всего, защитник своего государства. Поэтому необходимо всегда «держать порох сухим» и быть готовым к защите Отечества!

Напомним, 9 мая Россия отмечает 78-ю годовщину Победы над фашистской Германией и ее союзниками.