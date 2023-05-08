Актёр Сергей Газаров пожелал будущим контрактникам скорейшего возвращения с победой

«Здесь хорошо организована логистика, при большом количестве людей много кислорода. И все это очень цивильно, в хорошем состоянии. Видно, что люди вложились, в том числе, и душой. Конечно, такое отношение к человеку, который сделал подобный выбор — это уже немало. Пожелать можно две вещи: победы и вернуться назад», - сказал Сергей Газаров после встречи с будущими военнослужащими в пункте отбора на контрактную службу, который расположен на улице Яблочкова, дом 5, строение. 1.

ВАЖНО

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

Для желающих пойти на военную службу по контракту работает чат-бот. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram ответит на интересующие вопросы о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки военнослужащих и их семей.