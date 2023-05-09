Волонтеры рассказали об интересе москвичей и гостей столицы к информации о службе по контракту

«На окраинах Москвы к нам приходит много людей из других городов, пригородов. Они подходят и говорят, что было бы неплохо организовать такие точки и в других городах. Нам желают удачи и говорят, что очень здорово, что такие точки есть», - рассказала журналистам волонтер Анна, которая работает на пункте информирования граждан о записи на контрактную службу у станции метро «Выхино».

Подтвердили высокий интерес горожан к контрактной службе волонтеры, которые информируют граждан в пункте на ул. Шоссейной.

«В среднем каждый день человек 10-15 приходят к нам уже с идеей пойти на контрактную службу. В основном это мужчины, но есть и женщины-медики», - отметил один из волонтеров.

ВАЖНО

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

Для желающих пойти на военную службу по контракту работает чат-бот. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram ответит на интересующие вопросы о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки военнослужащих и их семей.