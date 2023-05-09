Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв возложил цветы к мемориалу «Воинам-сибирякам» под Истрой вместе с 82-летней блокадницей

Фото: Константин Семенец.

Андрей Воробьев вместе с блокадницей Альвиной Георгиевной Борисовой возложил цветы к Вечному огню у мемориала «Воинам-сибирякам» под Истрой. Альвина Георгиевна родилась в Ленинграде за год до начала войны. Родители работали на оборонном заводе и маленькая девочка провела в осажденном городе на Неве все 872 дня. Через много лет Альвина стала инженером-технологом, работала на космодроме «Плесецк». Сейчас проживает в подмосковном Пушкино и гордится 31-летним внуком Иваном, который служит в зоне специальной военной операции.

Андрей Воробьёв рассказал, почему именно здесь, под Истрой, установлен мемориал воинам-сибирякам.

- Здесь, на 42-м километре Волоколамского шоссе, зимой 1941-го шли ожесточенные бои. Защищала этот рубеж 78-я сибирская стрелковая дивизия полковника Афанасия Белобородова, - отметил губернатор. - Наши бойцы тогда смогли не только остановить немецкие войска, но и перейти в наступление. И в 2001-м на этом месте появился мемориал «Воинам-сибирякам». Большой вклад в его создание внес Владимир Иванович Долгих.

(Будущий дважды Герой Социалистического труда, доктор технических наук и член Совета Федерации Владимир Долгох ушел на фронт добровольцем, участвовал в битве за Москву, был демобилизован после тяжелого ранения в 1944-м).

Андрей Воробьёв отметил, что для Альвины Георгиевны Подмосковье стало вторым домом.

- Вы долгое время возглавляли Совет ветеранов в Пушкинском городском округе, поддерживали тех, кто защищал нашу страну, и сейчас не остаетесь в стороне.

- День Победы - это самый большой праздник в нашей жизни, самый главный, - рассказала женщина. - 9 мая 1945-го я встретила в Ленинграде. Это был первый день, когда я увидела солнце, потому что до этого мы жили с забитыми окнами. Стараниями моей мамы нам удалось выжить, она делилась со мной последним куском хлеба...

Голод не прошел даром - в течение последующих двух лет врачи и мама спасала сильно истощенного ребенка.

- Я каждый год летаю в Ленинград на могилу к маме, моим братьям. У нас после войны была большая семья, 5 детей. Сейчас остались с сестрой вдвоем. Она живет в Ивановской области.

К слову, Истра - первый город Московской области, освобожденный во время контрнаступления советских войск под Москвой. В центре Истры, у братского захоронения защитников города, создана Аллея Славы. Здесь, на Стене памяти висят фотографии ветеранов и уроженцев района, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

КОНКРЕТНО

- 28 202 участника Великой Отечественной войны проживают сегодня на территории Подмосковья.

- 17 из них - Герои Советского Союза,

- 92 - Герои России,

- 62 человека награждены медалью «За оборону Москвы».