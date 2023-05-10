Первый робот-уборщик появился в Москве

Производитель готов поставить городу 15 таких машин. Фото: Максим БЛИНОВ/РИА Новости

Первого робота-уборщика выпустили на улицы Москвы. Чудо техники может мести улицы и делать влажную уборку не хуже (а может, даже и лучше - это уж покажет практика) иных дворников и коммунальной техники. А работать способен… аж 16 часов подряд. Причем не боится ни жары, ни холода, готов работать в любой сезон и время суток, не требуя ни еды, ни дополнительной оплаты. В общем, мечта воплотилась в жизнь.

Робот называется «Пиксель», придумали его сотрудники московской компании «Автономика», эта организация входит в кластер «Ломоносов» в научно-технологической долине МГУ.

Интересно, что кузов, шасси и программы внутри «Пикселя» отечественные. А систему управления и дизайн российские креативщики «сообразили и оформили» вместе с коллегами из Белоруссии.

Пока что «Пиксель» метет улицы (какие - не называем, чтобы не мешать эксперименту) под руководством оператора в тестовом режиме. В зависимости от того, как он себя покажет, будут определяться остальные условия его работы - все как у людей.

- Мы постоянно поддерживаем разработки в области робототехники - в столице уже работают 112 стартапов и инновационных компаний, - отметил мэр Москвы Сергей Собянин. - Среди них есть и компания «Гумич», создавшая робота-охранника и «Блиндозер» - первый в мире вендинговый аппарат, который выпекает блины на глазах у покупателя.

Робота-охранника, который может передвигаться по заранее определенному маршруту, передавая данные на пункт контроля, протестировали еще в марте, сейчас его запустили в серийное производство. А «Блиндозер» уже реально работает: попробовать блины, которые печет чудо-машина, можно в «Сколково», парке «Зарядье», а еще на трех станциях московского метро - «Воробьевы горы», БКЛ «Сокольники» и ТПУ «Нижегородская».