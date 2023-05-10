«Сейчас мы все контролируем»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил работы по ремонту теплосетей в Химках

Фото: Сергей Хакимов

В подмосковных Химках активно ремонтируют теплосети. Планируется, что в 2023, 2024 и 2025 годах специалисты модернизируют 26 километров труб в системе отопления жилых домов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил, как идут работы по перекладке теплосетей на Молодежной улице, а также пообщался с местными жителями.

- Весной-летом заменим наиболее аварийные участки и узлы, - рассказал Андрей Воробьёв. - Большую работу взял на себя наш партнер «Газпром» («ТСК Мосэнерго»). За 3 года в модернизацию системы теплоснабжения Химок компания вложит свыше 1,7 млрд рублей. Предстоит заменить 26 км трубопровода по 42 адресам.

Губернатор отметил, что рабочие начали ремонт как только позволила погода. Сейчас теплосети модернизируют на улицах Железнодорожная, Пожарского, Молодежная и Новозаводская.

- Уже в ближайшие месяцы будут заменены 9,2 км сетей по этим и другим адресам, откуда поступало много жалоб, - сообщил Андрей Воробьёв. - Наши партнеры сделали очень важный шаг навстречу - они ресурсы другого региона бросили на Химки, чтобы здесь пройти этот сложный период, который, увы, был. Сейчас мы все контролируем.

Также губернатор подчеркнул, что помимо непосредственно самого ремонта нельзя забывать и о благоустройстве:

- Одно дело перекопать, вытащить старое, поставить новое, а потом еще нужно за собой убрать - навести порядок. Это тоже требует и денег, и времени.

В 2022 году в Химках зафиксировали более 800 отключений тепла и горячей воды. В 2023-м - уже около 130. Чаще всего проблемы возникали в многоквартирных домах микрорайонов Подрезково, Левобережный, Новогорск-Планерная, Клязьма-Старбеево и Сходня-Фирсановка.

В разговоре с губернатором химчане выразили надежду, что после окончания работ проблем с отоплением домов и горячей водой больше не будет. Кроме того, жители города переживают, что модернизация теплосетей повлечет за собой рост цифр в платежках. На самом деле для подобных опасений нет никаких причин - стоимость ремонта коммуникаций уже заложена в текущий тариф.