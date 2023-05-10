Для участников реновации в Капотне построили первые жилые корпуса

Фото: Департамент строительства г. Москвы.

Три дома разной высоты в светлых пастельных тонах появились в Капотне, в 1-м квартале, владение 8.

«Первые жилые корпуса на 320 квартир для переселения по программе реновации введены в эксплуатацию в Капотне», - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, здания возвели с подземной автостоянкой.

Новостройки выглядят так:

- фасады - с облицовкой керамогранитом и клинкерной плиткой бежевого, светло-кирпичного и жемчужно-серого цветов, а также с корзинами для кондиционеров;

- 320 квартир (однокомнатных – 135, двухкомнатных – 159, трехкомнатных – 26). Восемь квартир - для маломобильных жильцов. Здесь увеличена ширина коридоров и дверных проемов, есть специальная сантехника. Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации;

- нежилые первые этажи - с вестибюлями жилой части, лифтовыми холлами, местом для хранения уборочного инвентаря, почтовыми ящиками и технической зоной. Здесь могут разместиться также магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей;

- лифты на 600 и 1000 кг, с визуальной и тактильной информацией.

Во время благоустройства около корпусов:

- высадили деревья и кустарники;

- разбили газоны и цветники;

- обустроили две детские и спортивную площадки, а также площадку для отдыха взрослых.

ВАЖНО

Вся информация о реновации - в спецпроекте mos.ru.

Подробнее о квартирах и домах для участников программы.