Подстанция скорой помощи в Щербинке построена на 98 процентов

Фото: Департамент строительства г. Москвы

Практически полностью готова новая подстанция скорой медицинской помощи на 20 машино-мест в Щербинке. Ее разместили на пересечении улицы Маршала Савицкого и Проектируемого проезда № 728.

«Здание построено на 98 процентов, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - На сегодня специалисты завершили монолитные работы, устройство кровли, внутренних инженерных систем, оборудования, а также выполнили отделку».

По его словам, завершается и благоустройство вокруг подстанции.

КОНКРЕТНО

В здании:

- вентилируемый фасад с металлическими кассетами разного цвета;

- остекленная центральная часть, с помощью которой объединили левый и правый корпуса;

- в одноэтажной части - стоянка на 20 машин скорой помощи с отделением для мойки автомобилей на один пост.

В трехэтажной части:

- на первом этаже - комнаты амбулаторного приема с перевязочной, охраны и пожарного поста, диспетчерская с комнатой отдыха, вспомогательные помещения при мойке, пространство для зарядки аппаратуры, комната для предрейсовых медосмотров, кладовые запаса медикаментов, технические и бытовые зоны;

- на втором этаже - гардеробные, кладовые мягкого и жесткого инвентаря, места для сушки одежды и обуви персонала выездных бригад и комнаты отдыха для персонала;

- на третьем этаже - администрация, медицинский архив, аптека с комнатой старшего фельдшера, методический кабинет и кабинет статистики, кладовые перевязочных материалов и белья, дезинфицирующих средств, хозяйственного инвентаря, мастерская по ремонту аппаратуры, зал собраний на 49 мест, комнаты психологической разгрузки и отдыха для персонала;

- в подвале - технические помещения (кроссовая, электрощитовая, насосная станция сплинкерного пожаротушения, комнаты для инженерных коммуникаций и водомерного узла).