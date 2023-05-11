«Флагманское учреждение»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв вручил награды врачам Химкинской областной больницы

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В Химкинский областной больнице каждый день спасают не только жителей городского округа (одного из самых больших в регионе по численности населения, здесь 263 тысячи только прикрепленных пациентов!) - сюда привозят сложных пациентов из всех уголков области. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв посетил медучреждение, пообщался с медиками и вручил областные награды за профессионализм и самоотдачу.

- Химкинская областная больница - флагманское учреждение - 24 профиля, - отметил Андрей Воробьёв.

Одна из самых громких историй последнего времени - спасение 11-летней Сони. В феврале текущего года в одной из школ Химок произошло ЧП. Пятиклассница напала на девочку с ножом в школьном туалете. Соня получила 126 (!) ударов ножом. К моменту приезда медиков она, как рассказывают специалисты, потеряла почти половину крови. Тем не менее грамотные врачи сумели оперативно остановить кровотечения и спасти девочку.

- Коллеги очень быстро и правильно оценили состояние, оповестили все службы, которые сами подключились, понимая, что их вмешательство необходимо, - объясняет главный врач больницы Владислав Мирзонов. - Это, наверное, один из главных показателей той модернизации, которую проводит Московская область в здравоохранении - система эффективна, правильна и сама функционирует.

Андрей Воробьёв после трагедии лично навещал раненую Соню - на тот момент она уже могла дышать самостоятельно, без аппарата искусственной вентиляции легких.

- Ребенок выжил благодаря тому, что каждый медик на своем этапе приложил максимум усилий и мастерства - быстро приехала скорая, быстро доставили в больницу, сразу начали реанимировать, бригада врачей зашивала раны, - отметил губернатор. - Также надежно и оперативно санавиация доставила девочку в Московский областной центр охраны материнства и детства для дальнейшего лечения.

Андрей Воробьёв сообщил, что Химкинскую областную больницу будут продолжать оснащать самой современной аппаратурой:

- В прошлом году сюда поставили более 150 единиц медицинского оборудования на 205 млн рублей, в этом году запланирована закупка еще 354 единиц на 625 млн рублей, а также оснащение 6 рентгенодиагностических кабинетов. Постараемся и дальше укреплять наш «здрав», оснащать больницы и поликлиники, закупать современные «скорые», чтобы у врачей были все условия для спасения пациентов.

Общаясь с химкинскими медиками, губернатор поблагодарил из за самоотверженный труд.

- Для меня было важно лично приехать и сказать слова благодарности, а также вручить награды блестящим специалистам, героям в белых халатах. Случай с Соней, безусловно, резонансный, но мы знаем, что с такой же ответственностью вы принимаете любой вызов и каждый день выкладываетесь на 100 процентов ради своих пациентов. Мы гордимся, что в подмосковных клиниках работают такие люди.

Четверо сотрудников больницы награждены Орденом Преподобного Сергия Радонежского. В этом списке завотделением Дмитрий Новиков, а также анестезиологи-реаниматологи Ирина Бондарева, Екатерина Трунова, Павел Федоров. Два врача получили Почетные грамоты губернатора Московской области. Еще пятерым сотрудникам (включая трех медсестер и водителя) объявлена Благодарность Губернатора Московской области.