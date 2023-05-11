На севере Москвы в районе Дмитровский готов жилой дом по реновации

Фото: Департамент строительства Москвы
Улица Клязьминская, владение 28А. Именно сюда переедут некоторые участники реновации на севере столицы.
«В районе Дмитровский ввели в эксплуатацию жилой дом на 140 квартир для переселения по программе», - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Односекционный жилой дом с подземным паркингом выглядит так:
- фасады - с облицовкой металлическими кассетами белого и серого цветов, а также с корзинами под кондиционеры;
- 140 квартир (однокомнатных – 30, двухкомнатных – 100, трехкомнатных – 10). Для маломобильных жильцов - три квартиры с увеличенной шириной коридоров и специальной сантехникой. Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации;
- нежилой первый этаж - с вестибюлем жилой части, лифтовым холлом, местом для хранения уборочного инвентаря, почтовыми ящиками и техническими помещениями. Здесь смогут разместиться также и магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей;
- грузопассажирские лифты с визуальной и тактильной информацией.
Во время благоустройства вокруг дома:
- высадили деревья и кустарники;
- разбили газоны и цветники;
- поставили детскую и спортивную площадки;
- обустроили места для отдыха взрослых.
НА ЗАМЕТКУ
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