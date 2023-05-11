На севере Москвы в районе Дмитровский готов жилой дом по реновации

Фото: Департамент строительства Москвы

Улица Клязьминская, владение 28А. Именно сюда переедут некоторые участники реновации на севере столицы.

«В районе Дмитровский ввели в эксплуатацию жилой дом на 140 квартир для переселения по программе», - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Односекционный жилой дом с подземным паркингом выглядит так:

- фасады - с облицовкой металлическими кассетами белого и серого цветов, а также с корзинами под кондиционеры;

- 140 квартир (однокомнатных – 30, двухкомнатных – 100, трехкомнатных – 10). Для маломобильных жильцов - три квартиры с увеличенной шириной коридоров и специальной сантехникой. Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации;

- нежилой первый этаж - с вестибюлем жилой части, лифтовым холлом, местом для хранения уборочного инвентаря, почтовыми ящиками и техническими помещениями. Здесь смогут разместиться также и магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей;

- грузопассажирские лифты с визуальной и тактильной информацией.

Во время благоустройства вокруг дома:

- высадили деревья и кустарники;

- разбили газоны и цветники;

- поставили детскую и спортивную площадки;

- обустроили места для отдыха взрослых.

НА ЗАМЕТКУ

• Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru.

• Подробнее о квартирах и домах для новоселов.