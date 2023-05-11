В здании детсада на Дубнинской улице завершается возведение монолитных конструкций первого этажа

Фото: Департамент строительства Москвы

На севере столицы в Бескудниковском районе строится новый детский сад. Трехэтажное здание на 350 мест разместят на Дубнинской улице, дом 9.

«Сейчас завершается возведение монолитных конструкций первого этажа здания», – сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

В детском саду появится 14 групповых ячеек для воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. Для детей обустроят залы для музыкальных и физкультурных занятий, кружковую, медицинский кабинет с процедурной и пищеблок. На первом этаже будет работать бассейн с ванной 3 на 6 метров. Во дворе обустроят несколько площадок для прогулок и спортивную зону с резиновым покрытием. Озеленители высадят кустарники, цветы и разобьют газоны.

Напомним, с 2010 года Департаментом строительства Москвы в разных районах города возведено более 250 школ и детских садов. А в прошлом году построено 15 образовательных учреждений на 4725 мест - 7 школ и учебных корпусов, 8 детсадов.

Создание качественных социальных объектов — важная часть развития районов и одна из основных задач, которая стоит перед городскими властями и застройщиками. Об этом неоднократно говорил мэр Москвы Сергей Собянин. С 2011 года построено свыше 900 социальных объектов. Их появление — часть сбалансированной программы по обеспечению районов школами, детскими садами, больницами и поликлиниками, объектами культуры, спорта.

Активно возводятся в столице объекты образования. В этом году только в Северном административном округе будет построено 10 таких объектов на 4075 мест.