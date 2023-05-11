На месте пятиэтажки на проспекте Мира строится дом по реновации

Фото: Департамент строительства Москвы

В 2024 году в Ростокино на проспекте Мира, земельный участок 135А появится жилой дом для переселения по программе реновации.

«В здании возводится надземная часть, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Дом строят на месте старой снесенной пятиэтажки. Ее жители получили современные квартиры в новостройке на Сельскохозяйственной улице, дом 14, корпус 3».

По его словам, односекционный корпус создан по индивидуальному проекту. Глава ведомства поделился некоторыми подробностями.

КОНКРЕТНО

Внешние стены - с облицовкой панелями из керамического кирпича светлого бежевого оттенка. Темно-коричневым цветом выделят первый нежилой этаж, а также профили лоджий и металлические корзины для кондиционеров.

Для жителей - 112 квартир (однокомнатных – 32, двухкомнатных – 64, трехкомнатных – 16). Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам программы реновации.

В вестибюле жилой части - колясочная, кладовая для уборочного инвентаря, почтовые ящики.

В доме - лифты на 630 и 1000 кг, с визуальной и тактильной информацией.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже - в один уровень с поверхностью земли для удобства мам с колясками и маломобильных жителей. Около входа в подъезд - плитка с шероховатой поверхностью для защиты от скольжения в любое время года.

Вокруг дома высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники.

Во дворе поставят детскую и спортивную площадки, а также обустроят места для отдыха взрослых.

ВАЖНО

Вся информация о реновации - в спецпроекте mos.ru.

Подробнее о квартирах и домах для участников программы.