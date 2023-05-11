Певица Зара посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Певица Зара. Фото: Иван МАКЕЕВ

В четверг гостьей столичного пункта отбора на военную службу по контракту стала одна из самых красивых артисток отечественного шоу-бизнеса: поддержать добровольцев пришла певица Зара. Заслуженная артистка России не раз выступала в горячих точках, пела для наших бойцов в Сирии. И вот теперь Зара решила выразить свою благодарность людям, отправляющимся служить в зону спецоперации.

«Я гастролирую очень много по нашей стране и вижу, как люди абсолютно разных профессий хотят быть полезны своей родине. И многие из них хотят связать свою судьбу с военным делом и готовы к службе по контракту. Вот сегодня мы находимся в приемном пункте. Честно говоря, я удивлена, потому что здесь очень много добровольцев абсолютно разных национальностей, но все они очень хотят быть полезны своему народу, своей стране. Это приятно удивляет», - рассказала Зара журналистам.

Артистка пообщалась с посетителями центра и пожелала им вернуться домой живыми и здоровыми. По ее мнению, москвичи, решившие вступить в ряды вооруженных сил, - настоящие патриоты, искренне любящие свою родину.

«Очень приятные молодые люди, и пообщались, и сфотографировались. Я была в горячих точках неоднократно, более пяти раз была в Сирии, была на новых территориях много раз и неоднократно общалась и с офицерами и с солдатами. Это люди действительно преданы своему делу, любят свою родину, хотят быть полезны стране и видят свое будущее связанным с военным делом. Это благородные, честные, прекрасные парни. Общение с ними всегда воодушевляет», - отметила Зара.

Для певицы устроили экскурсию по пункту отбора. Звезда шоу-бизнеса оценила комфортные и удобные условия, в которых принимают новобранцев. Посетителям центра помогают волонтеры: они подсказывают, как правильно заполнять документы, и отвечают на все важные вопросы о контрактной службе.

«Замечательные ребята здесь работают волонтерами, они дают исчерпывающую, корректную информацию. Сейчас на просторах интернета много дезинформации. Важно, чтобы тебе помогли, направили и ответили на все вопросы», - считает Зара.

Певица рассказала, почему она решила прийти на улицу Яблочкова и встретиться с новобранцами. Зара уверена, что люди искусства должны не только дарить свое творчество, но и поддерживать страну в непростые периоды.

«Артисты должны поддерживать ребят, которые готовы посвятить жизнь своей стране», - отметила артистка.

Напомним, единый пункт отбора на военную службу по контракту открылся в Москве 3 апреля по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Центр работает ежедневно, без выходных и перерывов на обед. Предварительную информацию об условиях поступления, выплатах и льготах для военнослужащих можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Кроме того, для желающих пойти на военную службу по контракту в Москве работает чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.