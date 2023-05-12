«Влетел на скорости в отбойник, от машины ничего не осталось»: Бывший футболист «Спартака» погиб после уличных гонок в Москве

От машины практически ничего не осталось

Ночные уличные гонки на Минском шоссе закончились гибелью водителя. Спорткар Nissan GT-R на большой скорости влетел в отбойник. Фотографии аварии облетели соцсети. «От машины практически ничего не осталось. В гармошку. Просто груда металла», — пишут пользователи.

Как стало известно, за рулем иномарки (даже относительно новые авто этой модели, выпущенные 5-6 лет назад, стоят в Москве от 15 млн рублей и выше) находился бывший футболист «Спартака», «Динамо» и «Химок» Александр Каракин.

- 32-летний мужчина не был пристегнут ремнем безопасности. В аварии он получил тяжелые травмы головы, грудной клетки и позвоночника, — сообщил сайту KP.RU источник в правоохранительных органах.

С места аварии Каракин был доставлен в больницу, врачи в течение нескольких часов боролись за жизнь мужчины, но утром он все-таки скончался.

Известно, что также в реанимации находится пассажир, который ехал в том же автомобиле - оператор, который снимал заезд из салона. Его состояние также оценивается как тяжелое.

По словам источника, в этой части Минского шоссе любители острых ощущений и быстрее тачек устраивают нелегальные гонки каждый четверг. Участники формируют некий призовой фонд, который забирает победитель.

О Каракине известно, что мужчина завершил профессиональную карьеру больше десяти лет назад - в сезоне 2011-2012 годов сыграл 6 матчей в Первой лиге за «Химки». До этого была молодежная команда московского «Динамо» и академия «Спартака».

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщают, что сотрудники полиции выясняют все детали смертельного ДТП, проводится проверка.