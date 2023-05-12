С владельцев обезьянки из Терпигорьево, которая напала на ребенка, требуют 1,8 млн рублей

1.8 млн рублей – в такую сумму оценивается ущерб, который нанесла ребенку обезьянка летом прошлого года.

1.8 млн рублей – в такую сумму оценивается ущерб, который нанесла ребенку обезьянка летом прошлого года.

Напомним, ЧП произошло в деревне Терпигорьево, где на территории участка супругов Розенблюм был обустроен мини-зоопарк: три обезьяны, павлин, лемур, черный и белый лебеди, два алабая, дог и мейн-кун. Один из вольеров, в котором жила обезьянка, ремонтировали, животное на время посадили в переноску… откуда она выбралась. Гулять пошла на соседний участок, где в это время играли дети. Увидев обезьянку, они испугались и убежали, осталась только 2-летняя девочка. Почему животное напало на нее, доподлинно не известно (специалисты говорят, что могла воспринять маленького ребенка как добычу), но спасти ребенка с трудом удалось двум взрослым – маме и папе малышки.

Девочка попала в больницу. Как ранее сообщала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, у малышки сильно пострадали пальчики на руке и на ножке, зубами обезьяна порвала ей сухожилия.

В полиции и Следственном комитете возбуждали уголовные дела, однако они закончились ничем. Да и животные остались на месте – по данным источников корреспондента KP.RU, все документы на зверинец были в порядке и изъять экзотических питомцев у четы Розенблюмов оснований так и не нашлось.

Тем не менее, уже в июне Надежду Розенблюм вызовут в суд по иску Мытищинского городского прокурора.

- Животное напало, потому что владельцы не приняли достаточных и своевременных мер для его безопасного содержания, они не смогли исключить возможность нападения обезьяны на человека, - прокомментировали ситуацию KP.RU в прокуратуре Московской области. – В связи с этим городской прокурор обратился в суд в защиту прав несовершеннолетней.

Надзорное ведомство требует возместить семье пострадавшей расходы на лечение и реабилитацию, плюс моральный вред. Общая сумма искового заявления – 1,8 млн рублей. Первое заседание по этому делу в суде может состояться уже в июне.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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