Для участников реновации в Котловке начали строить жилой дом

Фото: департамент строительства г. Москвы
На юго-западе столицы в районе Котловка продолжается реновация кварталов.
«На улице Ремизова, владение 11, корпус 2 началось строительство жилого дома для переселения по программе, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Сейчас идут работы подготовительного периода. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году».
КОНКРЕТНО
Трехсекционный жилой дом переменной этажности возводится по индивидуальному проекту и будет таким:
- фасады - с отделкой крупными стеклофибробетонными панелями, с корзинами под кондиционеры из металлических перфорированных экранов;
- входы - с витражным остеклением;
- 180 квартир - 52 однокомнатные, 90 двухкомнатных и 38 трехкомнатных. Для маломобильных жильцов - четыре квартиры с увеличенной шириной коридоров и специальной сантехникой. Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации;
- в вестибюле жилой части - комната для хранения колясок и велосипедов, кладовая для уборочного инвентаря, почтовые ящики;
- грузопассажирские лифты с визуальной и тактильной информацией;
- вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже - в один уровень с поверхностью земли для удобства мам с колясками и маломобильных жителей;
- около входа - плитка с шероховатой поверхностью для защиты от скольжения в любое время года.
Около дома:
- высадят деревья и кустарники;
- разобьют газоны и цветники;
- поставят детскую и спортивную площадки;
- обустроят места для отдыха взрослых.
НА ЗАМЕТКУ
Вся информация о программе - в спецпроекте mos.ru.
Подробнее о квартирах и домах для новоселов реновации.