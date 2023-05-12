Для участников реновации в Котловке начали строить жилой дом

Фото: департамент строительства г. Москвы

На юго-западе столицы в районе Котловка продолжается реновация кварталов.

«На улице Ремизова, владение 11, корпус 2 началось строительство жилого дома для переселения по программе, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Сейчас идут работы подготовительного периода. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году».

КОНКРЕТНО

Трехсекционный жилой дом переменной этажности возводится по индивидуальному проекту и будет таким:

- фасады - с отделкой крупными стеклофибробетонными панелями, с корзинами под кондиционеры из металлических перфорированных экранов;

- входы - с витражным остеклением;

- 180 квартир - 52 однокомнатные, 90 двухкомнатных и 38 трехкомнатных. Для маломобильных жильцов - четыре квартиры с увеличенной шириной коридоров и специальной сантехникой. Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации;

- в вестибюле жилой части - комната для хранения колясок и велосипедов, кладовая для уборочного инвентаря, почтовые ящики;

- грузопассажирские лифты с визуальной и тактильной информацией;

- вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже - в один уровень с поверхностью земли для удобства мам с колясками и маломобильных жителей;

- около входа - плитка с шероховатой поверхностью для защиты от скольжения в любое время года.

Около дома:

- высадят деревья и кустарники;

- разобьют газоны и цветники;

- поставят детскую и спортивную площадки;

- обустроят места для отдыха взрослых.

НА ЗАМЕТКУ

Вся информация о программе - в спецпроекте mos.ru.

Подробнее о квартирах и домах для новоселов реновации.