Московского священника лишили сана за изменение текста молитвы

В законную силу решение еще не вступило Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Церковный суд Москвы постановил лишить священного сана клирика храма святого апостола Андрея Первозванного в городе Люблино Иоанна Коваля. Причиной для такого решения послужило изменение священником текста молитвы во время службы. Причем не единожды. Слово «победа» в молитве «О Святой Руси» он заменял словом «мир».

- Дело не в том, что он позволил себе так сделать единожды. Он принципиально отказался читать молитву так, как она составлена и рекомендована. На самом заседании суда он имел возможность сказать, что все обдумал и передумал, но он ясно сказал «нет», - рассказал msk.kp.ru заместитель председателя Епархиального суда Москвы протоиерей Владислав Цыпин.

Решение хоть и принято, но в силу оно вступит только после утверждения правящим архиереем патриархом Кириллом. У Иоанна Коваля также будет возможность это решение оспорить, то есть подать апелляцию, поэтому называть дело окончательно закрытым пока рано.