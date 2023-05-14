Жители Красногорска готовы заплатить 300 тысяч рублей за информацию о стрелке, палящем по окнам соседей

Всего насчитали около десятка поврежденных окон. Фото: жильцы ЖК «Арт»

В кино такие листовки с вереницей нулей смотрятся эффектно: награда за поимку «опасного преступника»! Жители подмосковного Красногорска взяли эту тактику на вооружение в частном порядке. Правда, личность человека, которого ищут, пока не установлена. В этом и соль.

На днях соцсетях начали публиковать фотографии, сделанные из окон квартир на верхних этажах жилого комплекса «Арт» в Пашинской пойме - крупные сколы на пластиковых стеклопакетах. С внешней стороны! Жители многоэтажек рассказывают, что утром 6 мая неизвестный вел стрельбу из дома номер 6 по окнам дома номер 8. Стрелял сериями по 2-3 выстрела с интервалом в 10-15 минут. Всего насчитали около десятка поврежденных окон.

Владельцы пострадавших квартир считают, что некто вел стрельбу из пневматического оружия.

Заявление в полицию написали. Участковый работает. Но вычислить стрелка пока не удалось.

Тем временем обитатели соседских чатов делятся друг с другом своими размышлениями.

«Подросток или ребенок - с высокой вероятностью. Лицо, плохо осознающее реальную ответственность», - пишет Алексей.

«Есть еще квартиры,которые сдают. Если посуточно, то концов не найти», - дополняет Екатерина.

Один из пострадавших, Александр, делится результатом своих баллистических расчетов, с какой высоты палил неизвестный:

«Вероятнее всего этажи с 17 по 21».

«Детективных сериалов насмотрелись? - усмехается пользователь по имени Прямоугольная птица. - Про баллистическую траекторию там не рассказывали? А про ветер?

Даже из огнестрела пуля летит не по прямой, а из пневматики на такое расстояние и учитывая ее маленький вес - и подавно».

Один из соседей инкогнито объявил награду за информацию, которая позволит установить «отморозка». Изначально речь шла о сумме 20 тысяч рублей. Через пару дней ее повысили до 50 тысяч, а на текущий момент - до 300 тысяч!

Зачем таинственному меценату это нужно, непонятно. По одной из версий обстрел окон своей квартиры он оценивает как попытку покушения. Хотя звучит, конечно, бредово.

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