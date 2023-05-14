Расстреляли из обреза: В Подмосковье задержали участника убийства инкассатора и милиционера

Преступление было совершено в мае 2005 года. Фото: ГСУ СК России по Московской области

Убийство двух человек в Мытищинском районе Подмосковья в течение 18 лет оставалось нераскрытым. Хотя стреляли среди бела дня, а среди погибших оказался сотрудник милиции. Тем не менее на днях силовикам удалось разыскать и задержать одного из участников того двойного убийства.

Итак, май 2005 года. Поселок Трудовая на Дмитровском шоссе. Очевидцы видели, как из иномарки, стоявшей у небольшого сельского магазина, выскочили неизвестные в масках. Дальше была стрельба, в которой погибли двое. Один мужчина остался лежать на крыльце магазина. Другой (в милицейской форме!) - в салоне «Жигулей», стоявших у входа. Налетчики подхватили сумку, которую нес один из погибших, и спустя несколько секунд их машина рванула прочь.

Позже стало известно, что двое погибших забирали выручку магазинов «Продукты» РайПО. Сотруднику милиции Дмитрию Г. помогал «гражданский» водитель. На «инкассаторов» напали в момент, когда напарник милиционера уже выходил из магазина с деньгами, а сам силовик сидел на пассажирском кресле в машине.

Добычей налетчиков стали 870 тысяч рублей - выручка, собранная с нескольких магазинов района.

Было расследование, но найти убийц так и не удалось.

Фото: ГСУ СК России по Московской области

На людей, которые оказались причастны к тому убийству силовики вышли во время расследования совсем другого преступления. Появилась информация, что к убийству милиционера и его товарища может быть причастен человек, который за последние 18 лет отсидел уже несколько раз - за другие преступления. В 2022 году он в очередной раз вышел на волю. Сейчас этому мужчине 50 лет. Он арестован. Двое его подельников (всего в нападении участвовали трое) прямо сейчас находятся в колониях.

Самому младшему из этой троицы на момент двойного убийства было 26 лет, самому старшему - 33 года, — рассказал KP.RU следователь первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области Роман Грабельников. - У двоих из трех до этого уже были судимости.

По словам следователя, на ограбление «инкассаторов» преступники пошли по наводке, никого из убитых они ранее не знали. Знали маршрут передвижения перевозчиков денег. К тому самому магазину в Трудовой приехали заранее и какое-то время ждали приезда ВАЗ-2114 с нужными номерами.

Известно, что преступники были вооружены обрезом ружья и пистолетом калибра 9 мм. Но это оружие не было найдено, — уточняет Грабельников.

870 тысяч рублей - по ценам 2005 года сумма солидная. За миллион или около того можно купить небольшую квартиру на окраине Москвы или пару приличных иномарок вроде «Форд фокус».

Нападавшие рассчитывали, что сумма будет больше, — говорит следователь.

После двойного убийства на Дмитровке все трое его участников еще по несколько раз попадали в тюрьму за другие преступления. Статьи - похищение человека, вымогательство, убийство, кража, разбой, незаконный оборот наркотиков и боеприпасов. По данным KP.RU одному из обвиняемых в очередной раз осталось отсидеть 3 года, другому - 4.

«Планируется этапирование из мест лишения свободы двух других фигурантов уголовного дела для проведения с ними комплекса следственных действий», — сообщила помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Московской области Анна Тертичная.