«Мы вместе. И все будет хорошо»: певица Зара посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Певица Зара. Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Ты сфотографировался с Зарой? Вон она идет, не теряйся! - 11 мая в столичном пункте отбора на военную службу по контракту на ул. Яблочкова, 5, было многолюдно и шумно, как обычно. Но настроение было иным. Привычную рабоче-деловую атмосферу изменил приезд заслуженной артистки России, певицы Зары.

Для нее провели экскурсию и дали возможность пообщаться как с теми, кто пришел подавать документы для службы по контракту, так и с теми, кто помогает с прохождением всех необходимых процедур - с сотрудниками центра и волонтерами.

- Здесь все очень комфортно и удобно устроено, - признала Зара после знакомства с алгоритмами работы пункта отбора. - И люди замечательные, волонтеры дают исчерпывающую, корректную информацию. Это особенно важно сейчас, когда на просторах интернета много дезинформации. А здесь отвечают на все вопросы, направляют, подсказывают.

Напомним, Единый пункт отбора на военную службу по контракту открылся 3 марта, он работает в режиме одного окна. Посетителя встречает волонтер, после заполнения анкеты кандидат встает в электронную очередь, его документы проверяют, оцифровывают, чтобы не было необходимости носить с собой кипу бумажек - все необходимые сведения хранятся в электронном виде. Здесь же работают юристы, врачи разных специальностей, а потому решение годен или нет, медкомиссия принимает по этому же адресу. Здесь даже флюорографию можно пройти и сдать кровь на анализы. Огромное количество услуг - и все по одному адресу: ул. Яблочкова, 5, стр. 1.

Конкретно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

- Поток людей у нас постоянный, чаще всего спрашивают, какие документы нужны для того, чтобы поступить на службу по контракту, и как можно ускорить процесс, - рассказал корреспонденту «КП» волонтер Александр. - 90% всех, кто приходит, - это, конечно, мужчины. Но есть и женщины - чаще это медики, которые готовы отправиться в зону СВО, чтобы помогать там.

Возраст кандидатов самый разный, приходят даже семьями - отец с сыном, например. В зону СВО готовы ехать вчерашние общественники, педагоги, работяги, студенты.

- Я учусь в университете, специализация - «информационная безопасность автоматизированных систем»... - Константин недавно взял у волонтеров на улице буклет, где четко и ясно изложена основная информация о службе по контракту. Прочитал, подумал и… пришел подавать заявление на службу по контракту. - Я раньше как-то не задумывался об этом. А тут ясно понял: наши парни там рискуют собой, а почему я в мирном городе отсиживаюсь? Мое место там, я хочу Родину защищать.

Фото: Пелагия ТИХОНОВА

Именно о таких ребятах и говорила после посещения этого пункта с восхищением певица Зара:

- Я была во многих горячих точках. И на новых территориях тоже. Общалась как с офицерами, так и с солдатами. И это люди, которые действительно преданы своему делу, которые любят свою Родину и хотят быть полезны стране, - поделилась своими чувствами артистка. - Я хочу поддержать ребят. Сказать, что мы вместе. И все будет хорошо. Потому что ребята иначе себя чувствуют, когда понимают, что в них верят, их ждут, на них надеются. Когда они понимают, кого они защищают.