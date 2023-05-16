На понгранконтроле ФСБ в Домодедово поймали пассажира с 24 кг золота

Авиапассажир пытался в личных вещах перевести через Государственную границу 24 кг золота.

Сотрудники Отряда пограничного контроля ФСБ России в Международном аэропорту Домодедово задержали пассажира, который пытался в личных вещах перевести через Государственную границу России золото.

Тайком слишком много незадекларированного золота для одного человека…

«У лица, пытавшегося выехать с территории Российской Федерации, обнаружены сокрытые в личных вещах два золотых слитка общим весом свыше 24 кг. Их оценочная стоимость превышает 126 миллионов рублей», — заявила официальный представитель ОПК ФСБ России в МАП Домодедово Вера Ковалева.

Пассажира поместили под стражу.

По факту преступления Следственной службой УФСБ России по городу Москве и Московской области возбуждено уголовное дело. Пассажиру за контрабанду грозит от 3 до 7 лет со штрафом в размере миллиона рублей.