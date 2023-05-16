В Москве строится 13 спортивных сооружений

Строительство Дворца спорта "Некрасовка". Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В разных районах Москвы открываются новые места для занятий спортом. В ближайшие годы их станет больше.

«Мы создаем объекты притяжения, реконструируем масштабные стадионы, строим уникальные спортцентры, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов во время пресс-тура. - Каждый из них делает спорт доступным для жителей столицы. Также мы делаем все, чтобы устранить в столице нехватку спортивных объектов. Всего в строительстве сейчас находится 13 объектов спорта».

По его словам, в планах Департамент строительства Москвы на 2023 год - завершение основных строительно-монтажных работ на шести сооружениях.

«Один объект в этом году мы уже ввели – это бассейн для государственного профессионального образовательного учреждения имени Гомельского в Бибирево», - напомнил глава ведомства.

Из намеченных к вводу в 2023 году крупнейшим комплексом станет Дворец спорта в составе ТПУ «Некрасовка». Это будет центр притяжения для нового развивающегося района. До конца года также будут готовы четыре физкультурно-оздоровительных комплекса (ФОКа) и футбольное поле.

«Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, возможность заниматься физкультурой сегодня есть у каждого москвича, - сказал руководитель Департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов. - Во всех районах строим общедоступные спортивные комплексы, обновляем площадки в парках и во дворах».