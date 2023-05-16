На юго-западе Москвы строят и проектируют 19 жилых домов по программе реновации

Фото: Департамент строительства г.Москва

Юго-Западный округ столицы обновляет жилые кварталы по программе реновации. Сегодня в нем для переселения горожан из старых пятиэтажек строят и проектируют 19 жилых домов. Подробнее об этом рассказал журналистам руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в рамках пресс-тура.

«В стройке – 12 зданий, в проектировании – еще 7 объектов, - отметил глава ведомства. - Кроме этого, Юго-Западный округ является одним из лидеров среди округов по количеству домов, демонтированных с начала программы реновации. С момента старта здесь снесли 30 зданий, в том числе с начала года – 11 домов».

В каждой квартире в новостройках для участников программы выполнена улучшенная отделка, полностью соответствующая стандартам реновации. На нежилых первых этажах домов размещаются вестибюли, лифтовые холлы, комнаты дежурного, кладовые для хранения уборочного инвентаря, технические помещения и почтовые ящики. Кроме того, на первых этажах смогут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей.

«С момента старта программы реновации в округе ввели в эксплуатацию 32 дома на более чем 6 тысяч квартир, - сообщил Загрутдинов. - Всего в Юго-Западном округе столицы новые квартиры по программе реновации получат жители 520 домов».

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