«Работаем одной командой»: Подмосковные практики вошли в Единый федеральный стандарт оказания мер поддержки участникам СВО и их семьям

Фото: Александра Степанова

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв представил зампреду Совета Федерации Андрею Турчаку Информационный центр региона. Затем в Доме Правительства Подмосковья было проведено заседание рабочей группы по вопросам поддержки участников СВО и их семей.

- Ребята на передовой ежедневно рискуют жизнями и мы должны сделать все возможное, чтобы каждый из них знал и чувствовал, что государство поддерживает его и членов его семьи. И эта поддержка не зависит от региона, из которого он призвался или подписывал контракт, - отметил Андрей Турчак.

По словам зампреда, в России сейчас действуют 130 федеральных мер поддержки для бойцов и их семей. И этот список будет только расширяться.

- Значительная часть (мер поддержки, - Авт.) реализуется и в наших регионах. Готовясь к сегодняшнему заседанию, мы вместе с Координационным центром Правительства проанализировали каждую такую меру, оценили востребованность, охват и возможность внедрения во всех субъектах.

В ходе обсуждения был сформирован перечень из 20 пунктов - Единый стандарт региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей. На заседании рабочей группы в подмосковном Красногорске он был утвержден.

- Стандарт будет представлен Президенту в ближайшем докладе рабочей группы,- заявил Андрей Турчак. При этом он сообщил, что «Московская область не случайно была выбрана для очередного заседания нашей рабочей группы».

Большой объем мер поддержки реализуется на региональном уровне, налажена работа Информационного центра, готовится к открытию региональный филиал фонда «Защитники Отечества».

Многие наработки, уже работающие в Подмосковье и других регионах, были включены в будущий Единый стандарт мер поддержки. (См. «Конкретно»).

- Приятно, что наша площадка сегодня выбрана для проведения заседания, - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. - Мы начали работу по оказанию поддержки участникам СВО и их семьям с самого первого дня и изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7.

Губернатор отметил, что ежедневно подмосковные власти получают около 200 вопросы, по каждому ведется работа - во всех городских округах.

- Все, что касается стандарта, о котором говорили, он у нас тоже существует, как и в других регионах. Мы тесно общаемся с губернаторами, и, по сути, набор помощи стандартизирован уже сегодня.

Напомним, что в Московской области контрактникам единовременно доплачивают от региона контрактникам по 200 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции зачисляются в детсады без очереди, получают бесплатные завтраки и обеды в школах, колледжах, ученики 1-6 классов имеют возможность бесплатно посещать продленку, кружки и секции.

- Мы также подготовили для детей ряд летних лагерей, и эта опция будет предложена проактивно, бесплатно, - сообщил Андрей Воробьёв. - Бывают случаи, когда по состоянию здоровья ребенка нужно отправить ближе к морю - такие возможности мы тоже стараемся найти.

Губернатор напомнил, что в Подмосоквье также действует центр реабилитации, где медики помогают восстанавливаться раненым бойцам из зоны СВО. Недавно в Балашихе начал работу областной центр набора контрактников.

КОНКРЕТНО

Какие меры поддержки участников СВО и их семей вошли в Единый региональный стандарт:

- Дети военнослужащих, принимающихся участие в спецоперации, имеют право на первоочередное зачисление в секции и кружки, а также на продленку в школах.

- Семьи получают компенсацию платы за ЖКУ, льготы по транспортному налогу и путевкам в оздоровительные лагеря, льготное питание детей участников спецоперации, которые учатся в 5-11 классах в школах или колледжах, освобождаются от платы за детский сад.