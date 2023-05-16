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Общество16 мая 2023 13:15

Скрипач Петр Лундстрем: Меня впечатлило, как много людей приходит на пункт отбора контрактников

Известный музыкант посетил столичный центр на улице Яблочкова, чтобы выразить поддержку новобранцам
Ксения БОГДАНОВА
Единый пункт отбора на военную службу по контракту открылся в Москве 3 апреля.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту открылся в Москве 3 апреля.

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Скрипач Петр Лундстрем рассказал о своих впечатлениях от визита в московский пункт отбора на военную службу по контракту. Лауреат российских и международных конкурсов во вторник, 16 мая посетил центр на улице Яблочкова, чтобы выразить свою поддержку людям, отправляющимся в зону спецоперации. Музыкант отметил, что в пункт приходит достаточно большое число горожан, желающих поступить на контрактную службу. Петр также сообщил, что его приятно поразила четкая и слаженная работа центра.

«Меня впечатлило, что очень много людей. Это, честно говоря, успокаивает и вселяет надежду. Конечно, есть очереди, это естественный процесс. Но весь этот поток распределен совершенно равномерно по всем трем этажам, и сразу видно, что процесс движется системно», - рассказал музыкант.

Петр Лундстрем не раз бывал в горячих зонах и выступал перед военнослужащими и мирными жителями. В апреле прошлого года он дал первый концерт в еще не освобожденном Мариуполе. Всего с начала специальной военной операции скрипач провел более 90 концертов в зоне боевых действий, на передовой, а также в городах всех четырех новых субъектов Российской Федерации.

Петр Лундстрем отметил, что в пункт приходит достаточно большое число людей, желающих поступить на контрактную службу. Фото: соцсети.

Петр Лундстрем отметил, что в пункт приходит достаточно большое число людей, желающих поступить на контрактную службу. Фото: соцсети.

Напомним, пункт отбора на военную службу по контракту открылся в Москве 3 апреля по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Центр работает ежедневно, без выходных и перерывов на обед. В ряды вооруженных сил принимаются люди от 18 до 60 лет. Место постоянной регистрации кандидата значения не имеет: стать профессиональными военными могут и москвичи, и жители других регионов России, и иностранные граждане. Чтобы заключить контракт, нужно принести с собой паспорт, документ об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей.

Посетителей пункта сопровождают волонтеры: они встречают посетителей у входа и помогают им сориентироваться. Сотрудники центра подсказывают, как нужно правильно заполнять документы, и отвечают на важные вопросы о контрактной службе.

Заполнив анкету, будущие военнослужащие проходят собеседование, психологический тест и медкомиссию. В пункте работают врачи всех необходимых для осмотра специальностей. Собеседование проводят профессиональные инструкторы. По его итогам определяется военная специальность контрактника. При этом у каждого кандидата есть право выбора своей специальности.

Подробную информацию о льготах для военнослужащих, условиях набора и заключения контракта можно узнать по телефону 117 или на портале mos.ru. В Москве также работает чат-бот для горожан, желающих записаться на военную службу. Виртуального помощника @MskContract_bot можно найти в мессенджере Telegram.

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