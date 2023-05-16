Скрипач Петр Лундстрем: Меня впечатлило, как много людей приходит на пункт отбора контрактников

Единый пункт отбора на военную службу по контракту открылся в Москве 3 апреля. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Скрипач Петр Лундстрем рассказал о своих впечатлениях от визита в московский пункт отбора на военную службу по контракту. Лауреат российских и международных конкурсов во вторник, 16 мая посетил центр на улице Яблочкова, чтобы выразить свою поддержку людям, отправляющимся в зону спецоперации. Музыкант отметил, что в пункт приходит достаточно большое число горожан, желающих поступить на контрактную службу. Петр также сообщил, что его приятно поразила четкая и слаженная работа центра.

«Меня впечатлило, что очень много людей. Это, честно говоря, успокаивает и вселяет надежду. Конечно, есть очереди, это естественный процесс. Но весь этот поток распределен совершенно равномерно по всем трем этажам, и сразу видно, что процесс движется системно», - рассказал музыкант.

Петр Лундстрем не раз бывал в горячих зонах и выступал перед военнослужащими и мирными жителями. В апреле прошлого года он дал первый концерт в еще не освобожденном Мариуполе. Всего с начала специальной военной операции скрипач провел более 90 концертов в зоне боевых действий, на передовой, а также в городах всех четырех новых субъектов Российской Федерации.

Петр Лундстрем отметил, что в пункт приходит достаточно большое число людей, желающих поступить на контрактную службу. Фото: соцсети.

Напомним, пункт отбора на военную службу по контракту открылся в Москве 3 апреля по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Центр работает ежедневно, без выходных и перерывов на обед. В ряды вооруженных сил принимаются люди от 18 до 60 лет. Место постоянной регистрации кандидата значения не имеет: стать профессиональными военными могут и москвичи, и жители других регионов России, и иностранные граждане. Чтобы заключить контракт, нужно принести с собой паспорт, документ об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей.

Посетителей пункта сопровождают волонтеры: они встречают посетителей у входа и помогают им сориентироваться. Сотрудники центра подсказывают, как нужно правильно заполнять документы, и отвечают на важные вопросы о контрактной службе.

Заполнив анкету, будущие военнослужащие проходят собеседование, психологический тест и медкомиссию. В пункте работают врачи всех необходимых для осмотра специальностей. Собеседование проводят профессиональные инструкторы. По его итогам определяется военная специальность контрактника. При этом у каждого кандидата есть право выбора своей специальности.

Подробную информацию о льготах для военнослужащих, условиях набора и заключения контракта можно узнать по телефону 117 или на портале mos.ru. В Москве также работает чат-бот для горожан, желающих записаться на военную службу. Виртуального помощника @MskContract_bot можно найти в мессенджере Telegram.