До суда дошло дело о поставке крупной партии марихуаны в Москву

В Останкинском районном суде рассматривают дело о перевозке крупной партии наркотиков. Фото: Александра БУДАЕВА

Ведро, картонные коробки, пластиковые контейнеры на кухне, стеклянные банки на балконе и даже «котомка» курьера, который разносит еду – вся возможная тара в квартире была буквально напичкана марихуаной. Весной прошлого года столичные полицейские задержали парочку поставщиков «травки». На двоих у них изъяли… 105 кг наркотиков.

«КАКАЯ ВСТРЕЧА!»

Крупный канал поставки марихуаны в Москву столичные полицейские «нащупали» еще в 2021 году. Осенью установили наблюдение за предполагаемыми фигурантами, постепенно зафиксировали всю цепочку, «пароли-явки», адреса. В марте провели задержание.

Первым «взяли» Антона Глазкова – 34-летний мужчина снимал сразу две квартиры на ул. Космонавтов на севере Москвы. Обе были под завязку забиты «товаром». В общей сложности оттуда изъяли… 78 с лишним кг наркотиков. Да и у самого задержанного при себе была «травка».

- Когда он вышел из подъезда, сразу выглядел подозрительно и постоянно оглядывался по сторонам, - рассказывали позже оперативники. – При досмотре в кармане куртки нашли полимерный пакетик.

В тот же день полицейским «попался» и его предполагаемый сообщник – 43 -летний Александр Осипенков. Оперативники ждали, что он привезет Глазкову очередную партию товара. И не просчитались.

- Когда его задержали, он признался, что да, у него есть наркотики. В его «Лэнд Крузере» стояли четыре коробки. Полицейским он сказал, что их ему передал некий незнакомец просто для того, чтобы отвез коробки на ул. Космонавтов, - вспоминали потом свидетели задержания.

Глазкова и Осипенкова отправили в СИЗО на время следствия, а через год отдали под суд.

«ДЕСЯТОЧКА» И ВЫШЕ

В общей сложности, как ранее сообщали полицейские, в тот день было изъято… 105 кг наркотиков. Это с учетом товара в обеих квартирах, того пакетика, что был у Глазкова при себе (там лежало грамм 50) и партии, которую вез Осипенков (около 27 кг).

Мужчинам вменили незаконные производство сбыт и перевозку наркотиков в составе организованной группы и в марте 2023 года направили уголовное дело суд. На данный момент состоялось четыре заседания, почти все свидетели уже опрошены. Очень эмоционально процесс восприняли близкие Осипенкова:

- Он мне папу заменил. С ним связаны самые теплые воспоминания, - срывающимся голосом говорила 16 мая в суде одна из свидетельниц. – Он уже давно не живет со мной и мамой, у него жена и трое детей, но мы очень тесно общаемся. Мы до сих пор – семья.

Осипенков виновато опустил голову. Вместе с Глазковым он ловит каждый взгляд своих близких. Сейчас – из «клетки» в зале суда. Но в ближайшее время оба могут отправиться в колонию, если суд посчитает их вину доказанной. Статья, по которой им предъявлено обвинение, предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.