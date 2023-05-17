Для участников реновации в районе Нижегородский начали строить дом из трех корпусов

Фото: Департамент строительства г.Москва

На юго-востоке Москвы в районе Нижегородский приступили к строительству жилого дома для переселения по программе реновации. Его адрес - шоссе Фрезер, владение 17, строение 1, 2.

«Сейчас специалисты заняты разработкой котлована, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году».

КОНКРЕТНО

Жилой дом из трех корпусов с подземной автостоянкой будет таким:

- фасады - вентилируемые, с облицовкой декоративными плитами, а также с металлическими корзинами под кондиционеры;

- входы - с витражным остеклением;

- 413 квартир (однокомнатных – 139, двухкомнатных – 158, трехкомнатных – 96, четырехкомнатных – 20). Для маломобильных жильцов - девять квартир с увеличенной шириной коридоров и дверных проемов, а также со специальной сантехникой. Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации;

- в вестибюле жилой части - комната для хранения колясок и велосипедов, кладовая для уборочного инвентаря, почтовые ящики;

- грузопассажирские лифты с визуальной и тактильной информацией;

- вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже - в один уровень с поверхностью земли для удобства мам с колясками и маломобильных жильцов;

- около входов в подъезды - плитка с шероховатой поверхностью для защиты от скольжения в любую погоду.

Около дома во время благоустройства:

- высадят деревья и кустарники;

- разобьют газоны и цветники;

- поставят детскую и спортивную площадки;

- выделят места для отдыха взрослых.

ВАЖНО

Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru.

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