Лидер группы «Ва-Банкъ» Александр Скляр посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Лидер группы «Ва-Банкъ» Александр Скляр пришел в пункт отбора на военную службу по контракту. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Лидер группы «Ва-Банкъ» Александр Скляр в среду, 17 мая посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова. Заслуженный артист России решил поддержать людей, записывающихся в ряды вооруженных сил.

«Я считаю, что мы все участвуем в одном большом деле. И мы как музыканты хотели приехать и посмотреть, как происходит весь этот процесс, как проходит набор по контракту», - рассказал журналистам Александр Скляр.

Музыкант подчеркнул, что для военнослужащих, решающих боевые задачи, важна любая поддержка.

«Очень важно, чтобы наши бойцы, которые отправляются в зону специальной военной операции, чувствовали поддержку всей страны, чувствовали поддержку всех людей, которые остались здесь, и понимали, что каждый из нас делает здесь свое дело», - отметил Александр Скляр.

Московский пункт отбора на военную службу по контракту расположен по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Центр работает ежедневно, без выходных и перерывов на обед. Всю необходимую информацию об условиях поступления, выплатах и льготах для военнослужащих можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Кроме того, для желающих пойти на военную службу по контракту в Москве работает чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.

На военную службу принимаются люди от 18 до 60 лет. Чтобы заключить контракт, нужно принести с собой паспорт, документ об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей. В столичный пункт могут обращаться не только москвичи: контракты заключают и с жителями других регионов, и с иностранными гражданами.

Центр обслуживает посетителей в режиме одного окна. Оформить все необходимые документы и пройти медицинскую комиссию можно в одном месте в среднем за три часа. С посетителями работают волонтеры: они помогают сориентироваться в кабинетах и подсказывают, как заполнить анкету. Кандидаты проходят медицинскую комиссию, психологический тест и профессиональное собеседование. По его итогам определяется военная специальность новобранца. При этом у каждого кандидата есть право выбора своей специальности.

Военнослужащие, отправляющиеся в зону СВО из Москвы, кроме федеральных льгот дополнительно получают столичную надбавку и соцпакет. А при заключении контракта на срок более чем один год - единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей. До отправки в зону СВО военнослужащие получают довольствие (40–50 тысяч рублей) и столичную надбавку (50 тысяч рублей), то есть 90–100 тысяч рублей в месяц. В зоне спецоперации к этой сумме добавляется дополнительная ежемесячная выплата за участие в СВО (120–240 тысяч рублей). Итого в сумме участники спецоперации получают 210–340 тысяч рублей в месяц. Члены семей военнослужащих пользуются столичными мерами поддержки, например, льготами на оплату детских садов и услуг ЖКХ.