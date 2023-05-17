«Вопрос требует нашего постоянного контроля»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что с 1 сентября в школах появится новое меню

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил с руководителями профильных министерств и главами городских округов организацию школьного питания.

Во время еженедельного совещания в Красногорске были озвучены несколько цифр. Так, например, на текущий момент ежегодно бесплатные обеды получают 450 тысяч младшеклассников и 180 детей-льготников - в рамках поручения Президента России.

- Теме школьного питания мы всегда придаем больше значение, - отметил Андрей Воробьёв. - Есть те, кто находятся впереди, где питание качественное, система организации на должном уровне. Но есть и те, кто позади. Питание должно быть качественным, часто школы работают полный день, дети находятся в активной фазе, как обучения, так и занятий творчеством, спортом.

Губернатор отметил, что вопрос школьного питания в течение всего учебного года на контроле у областных властей.

- В конце каждой четверти мы проводим традиционное голосование среди детей - 96% ребят (результат последнего голосования, - Авт.) дали положительную оценку качеству питания, - сказал Андрей Воробьёв.

Альтернативная система оценки качества еды, которой кормят детей в школах, есть и у родителей. Они могут голосовать на Школьном портале. Этой системой мамы и папы пользуются весьма активно. По итогам предыдущей четверти в голосовании приняли участие 323 тысячи человек. Пор этом 60% респондентов сообщили, что качество школьных обедов и завтраков им нравится.

Параллельно за качеством пищи и работой оператора школьного питания (на данный момент их в регионе 51) осуществляется мониторинг со стороны профильных служб. Это выездные проверки Минсельхоза региона, федерального Отраслевого Союза развития социального питания, а также работа по отзывам жителей области через портал «Добродел» - каждая жалоба тщательно проверяется.

Губернатор обратил внимание глав муниципалитетов и профильных ведомств на тщательный отбор операторов, которым доверено кормить подмосковных детей.

- Считаю, что нет смысла контрактоваться с теми, кто не исправляет свои ошибки, их нужно менять на тех, кто работает хорошо, - заявил Андрей Воробьёв. - Мое глубокое убеждение - кто не умеет готовить и справляться со своими обязанностями, не должен участвовать в конкурсах. Не дети для контракта, а контракт для детей!

Ну и главная новость: с 1 сентября 2023 года в школах Московской области вводится новое меню. В нем появятся оладьи с вишневым соусом, вареники с творогом, куриные наггетсы и сырники. Новые блюда по просьбам детей и их родители заменят те, которые мало кому нравились - суп с рыбными консервами и пудинг из манной крупы.