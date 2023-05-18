Волонтеры рассказали, кто чаще всего интересуется условиями военной службы по контракту

В буклетах, которые волонтеры раздают прохожим, содержится вся информация о социальных льготах для военнослужащих. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Волонтеры, раздающие информационные буклеты возле станций московского метро, рассказали, кто чаще всего интересуется условиями военной службы по контракту. По их словам, москвичи активно подходят и задают вопросы о льготах и выплатах для военнослужащих. Сотрудники пункта отбора на военную службу по контракту, расположенного по адресу: ул. Яблочкова, дом 5, строение 1, помогают горожанам сориентироваться и дают всю необходимую информацию о правилах поступления. Волонтеры утверждают, что активнее всего возможностью заключить контракт интересуются мужчины с боевым опытом.

«Мы информируем население о службе по контракту, так как это очень важно и нужно сейчас для нашей страны. К нам подходят часто, в основном мужчины, которые принимали активное участие в военных боевых действиях, они интересуются с целью узнать об условиях службы», - рассказала волонтер Екатерина.

По ее словам, в буклетах, которые раздают прохожим, содержится вся информация о социальных льготах для военнослужащих.

«В буклете указаны денежные выплаты, льготы, социальные гарантии, выплаты до отправки в зону СВО, ежемесячные выплаты в зоне СВО, также выплаты за результат. Для каждого военнослужащего гарантировано покрытие расходов всей семьи, зачисление детей в детский сад вне очереди, также помощь при поступление в вуз. Также помощь оказывается, если у военнослужащего есть пожилые родственники, вещевое и медицинское обеспечение», - рассказала Екатерина.

Еще один волонтер Марк отметил, что чаще всего к нему подходят молодые мужчины.

«К нам подходят в основном мужчины, от 25 лет, их интересует срок контрактной службы. Мы все объясняем, направляем если нужно в центр на ул. Яблочкова д. 5 стр. 1», - сообщил Марк.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту работает ежедневно, без выходных и перерывов на обед. В ряды вооруженных сил РФ принимаются люди от 18 до 60 лет. Для подписания контракта потребуются паспорт, документ об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей. В столичный пункт могут обращаться не только москвичи: контракты заключают и с жителями других регионов, и с иностранными гражданами.

Центр обслуживает посетителей в режиме одного окна. Оформить все необходимые документы и пройти медицинскую комиссию можно в одном месте в среднем за три часа. С посетителями работают волонтеры: они помогают сориентироваться в кабинетах и подсказывают, как заполнить анкету. Кандидаты проходят медицинскую комиссию, психологический тест и профессиональное собеседование. По его итогам определяется военная специальность новобранца. При этом у каждого кандидата есть право выбора своей специальности.

Всю необходимую информацию об условиях поступления, выплатах и льготах для военнослужащих можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Кроме того, для желающих пойти на военную службу по контракту в Москве работает чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.