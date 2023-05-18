Мэр Москвы Сергей Собянин: Южный участок МСД будет завершен в этом году

Сергей Собянин проверил, как строится участок МСД от Павелецкого направления МЖД до МКАД Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В столице продолжается создание Московского скоростного диаметра (МСД). Новая городская автотрасса длиной 68 километров по три полосы движения в каждом направлении свяжет крупнейшие вылетные магистрали. Сюда входят Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское, Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Рязанский и Волгоградский проспекты, Каширское и Варшавское шоссе, ТТК и МКАД. Сегодня, 18 мая, мэр Москвы Сергей Собянин проверил, как строится участок МСД от Павелецкого направления МЖД до МКАД.

«В этом году мы работаем на южном направлении Московского скоростного диаметра, который пройдет от шоссе Энтузиастов до МКАД, - сказал Собянин. - Тоже сложнейший участок, который проходит параллельно железной дороге. На сегодня готовность всех пусковых комплексов диаметра составляет от 65 до 95%».

По его словам, вполне реально полностью запустить движение по МСД уже в этом году.

«Но для этого нужно, чтобы все пусковые комплексы вошли в строй одновременно, - уточнил мэр. - Это очень сложно, потому что каждый из них имеет свои особенности, специфику и проблемы».

Мэр добавил, что благодаря южному участку МСД ускорятся поездки водителей не только в районах Юго-Восточного и Юго-Западного округов, но и по всему городу.

ЧТО СДЕЛАЮТ

На южном участке МСД длина трассы в шесть полос - около 4 километров без учета съездов на соседние улицы. Маршрут стартует в районе пересечения путей Павелецкого направления МЖД и МЦД-2. Далее идет вдоль путей МЦД-2, пересекает улицу Подольских Курсантов и доходит до МКАД.

По проекту построят:

- две эстакады общей длиной 1,5 километра - через пути МЦД в районе станции «Покровское» со съездами на Дорожную улицу, а также в районе станции «Красный Строитель»;

- тоннель длиной 46 метров на пересечении с путями Павелецкого направления МЖД;

- шумозащитные экраны длиной 844 метра в районе Покровского парка.

Дополнительно реконструируют соседние улицы.

Всего возведут и обновят 10,4 километра дорог.

«Южный участок МСД готов на 85 процентов, - сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. - При этом здесь уже полностью реконструирован Ступинский проезд и завершено строительство заездов».

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Строящийся участок МСД:

- соединит крупные автомагистрали столицы - шоссе Энтузиастов, Рязанский проспект, ТТК, Волгоградский проспект, Шоссейную улицу, Каширское шоссе, Каспийскую улицу, Южную рокаду, улицу Подольских Курсантов и Липецкую, МКАД с выходом в Новую Москву через магистраль «Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе»;

- ускорит поездки по городу для более чем 630 тысяч жителей районов Царицыно, Чертаново Центральное, Чертаново Южное, Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное.

Полностью МСД планируют открыть для проезда машин до конца 2023 года. По маршруту водители смогут промчаться за 40 минут через весь город, минуя центр. Сейчас уже работает основной северный участок МСД - от Ярославского до Дмитровского шоссе, связавший столицу с трассой М-11 и Косинской развязкой.