Гламур, фокстрот и проходимцы – «Зойкина квартира» в Театре Пушкина

Режиссер Евгений Писарев поставил спектакль по пьесе Михаила Булгакова. Фото: Илья Варданян

НЭП, эпоха джаза, фокстрота, соломенные канотье и вечерние женские платья-рубашки – Москва 1920-х. Весь этот колоритный антураж очень подходит к тому, что любит и умеет ставить Евгений Писарев. У него особый дар на легкие, веселые спектакли. Комедии, мюзиклы – это его. На этот раз режиссер сам себе усложнил задачу. Просто развлекать, очаровывать публику историей о легкомысленных авантюристах и прожектерах ему неинтересно. Он сделал из пьесы Булгакова драму в жанре нуар. В этой же стилистике спектакль оформил сценограф Зиновий Марголин. Особенно впечатляет потолок в квартире главной героини – обольстительной Зои Денисовны Пельц (актриса Александра Урсуляк) с эффектной, узорчатой как в детском калейдоскопе видеоинсталляцией. Костюмы эпохи НЭПа создала художница Мария Данилова.

Зоя Пельц мечтает уехать из Совдепии вместе с возлюбленным - (бывшим) графом Обольяниновым. Куда? Конечно, в Париж. В Ниццу. Для этого нужны деньги – так возникает идея открыть гламурный притон, замаскированный под элитное ателье. В нем собирается разношерстная публика: пребывающий в постоянном наркотическом путешествии Обольянинов (Александр Дмитриев), пройдоха Аметистов (Александр Кубанин), который появляется в квартире Зои сущим вокзальным бродягой, туповатая, но преданная горничная Манюшка (Елизавета Кононова), не чистый на руку управдом Аллилуйя (Сергей Миллер). Артистам, играющим эти роли, удается точно передать характер своих персонажей.

На работу в веселый дом приходят благородные дамы. Завсегдатаи притона: поэт, фокстротчик, курильщик - люди, оказавшиеся на распутье эпох, утратившие почву под ногами. С грустью они прощаются с прежней жизнью и убегают от новой реальности. В их разговорах звучат слова: отъезд, визы, документы. Это то, что делает пьесу, написанную сто лет назад, созвучной дню сегодняшнему.

Новый мир, который пытаются построить в отдельно взятой московской квартире, получается темным, таинственным, почти инфернальным. Пир во время чумы. Хотя дела у Зои идут успешно. Каждый вечер в ее квартире - праздник жизни: играет оркестр, звучит чудесная музыка (композитор Павел Акимкин), хорошие вокальные номера в исполнении драматических артистов. Может сложиться впечатление, что режиссер Евгений Писарев находится под влиянием собственного успеха в Театре Наций, где идет его мюзикл «Кабаре» (тоже с Александрой Урсуляк в главной роли), который высоко оценила публика, спектакль получил пять «Золотых масок». Почти нет сомнений, что Писареву хотелось иметь в репертуаре руководимого им Театра Пушкина такой же успешный музыкально-драматический спектакль. Хотя давно известно, что дважды войти в одну реку нельзя. Но мало кто из режиссеров в это верит.

Тем временем, пока идет разгульное веселье – песни, танцы, музыка - своим ходом движется драматический сюжет. Мечты и надежды Зои и её гостей разбиваются о суровую реальность. Весёлую квартиру ждет печальный финал. Вместо трамплина в светлое будущее квартира становится гиблым местом для её обитателей. Луноликий китаец Херувим зарезал завсегдатая публичного дома - крупного чиновника Гуся-Ремонтного (эту роль в разных составах играют Александр Матросов и Владимир Майзингер) в самый неподходящий момент, когда в квартиру Зои Денисовны нагрянули люди в черном. Длинные плащи, широкополые шляпы – это не просто силовики, это чекисты.

В списке действующих лиц есть не предусмотренный Булгаковым персонаж по имени Квартира. Бессловесная, отрешенная от реальности хрупкая женщина без возраста. То она садится к роялю, то блуждает по сцене как «тени прошлого». Кто она? Может быть, здешний домовой. Когда неизвестные в черных плащах выводят под белы руки обитателей нехорошей квартиры, жизнь в ней будет поддерживать она – эта таинственная хранительница очага.

Где: Театр им.Пушкина

Когда: 31 мая, 1, 19, 20 июня.

Цена билетов: 700 – 10000 руб.