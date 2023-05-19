Война с застройщиком до последнего квадратного метра: Житель Одинцова третий год живет в заброшенном доме, сражаясь за справедливость

Сейчас у Шавлова суды. Сначала на него подал в суд застройщик, потом - администрация Одинцова Фото: Александр РОГОЗА

- Вон там наш «партизан» живет, - говорит 50-летняя Ольга. - Видите открытый балкон на пятом этаже?

Панельная пятиэтажка, обнесенная забором, встречает рядами темных квадратов вместо балконов и окон. И только на пятом этаже балкон до сих пор остеклен.

Когда-то здесь был военный городок. Но потом часть расформировали, а территорию начали застраивать. Застройщик поглотил частный сектор, затем добрался до панелек. Но в одной из них до сих пор держит оборону тот самый «партизан».

Житель Одинцова третий год живет в заброшенном доме Фото: Александр РОГОЗА

СЕРГЕЙ И ЧАП

На улице уже припекает, +25. Но «партизан» Сергей ходит по квартире в теплой куртке. Хотя квартирой это уже сложно назвать. В коридоре спотыкаюсь о волну вздувшегося паркета. В комнатах еще присутствует мебель. Канализация в доме не работает с 2020 года. В туалете смывать приходится водой из пятилитровых бутылей. Запах стоит соответствующий.

- Вот здесь мы с Чапом и живем, - встречают хозяин и его золотистый ретривер.

40-летний Сергей Шавлов родом из Белоруссии. В Одинцово перебрался в 2013 году. Получил гражданство России. У Сергея фирма по обработке камня. В 2015-м купил эту трехкомнатную квартиру. На тот момент у них с супругой было двое детей, теперь уже трое.

- В 2017-м пошли разговоры, что наши дома будут расселять, появится новый жилой комплекс, а всем местным дадут квартиры в двух многоэтажках, - говорит Шавлов. - Нам предлагалось переехать в два дома второй очереди.

В 2020 году из пятиэтажки начали потихоньку съезжать соседи. Но Шавловы и многие другие все еще оставались.

- Условия, которые предлагала компания-застройщик, нас не устраивали, - объясняет мужчина.

Сергей не стал морозить жену с детьми в остывшем доме - вывез к родным в Белоруссию Фото: Александр РОГОЗА

БАЛКОН ПРЕТКНОВЕНИЯ

По закону при подобном переселении застройщик должен передать собственнику сносимого жилья равнозначную квартиру. То есть если у Шавловых была трешка площадью 63 квадратных метра, то и на новом адресе должна быть как минимум такая же.

Сергей не отрицает: варианты ему предлагались.

- Но всюду был только один балкон! - возмущается мужчина. - А здесь у меня два балкона, в зале и спальне, они выходят на две стороны дома.

На первый взгляд, звучит нелепо. Квартира в новеньком доме с одним балконом против жилья в ушатанной панельке, но с двумя.

- Вы серьезно? - спрашиваю.

Но Сергей совершенно серьезен. Хотя не может объяснить толком, почему два балкона для него настолько принципиальны. Или не хочет. В сентябре 2020 года, вспоминает он, в доме оставалось примерно двадцать семей. Показывает документ:

- 10 сентября застройщик информирует администрацию, якобы все дома на улице Ракетчиков расселены, людей в них нет. Однако мы-то еще живем здесь! А дальше нас начинают банально выживать. Холода начались рано. Но отопление нам не включили. Горячей воды в доме тоже не было.

- Это было ужасно, - рассказывала чуть позже по телефону бывшая соседка Шавлова Светлана Алексеева. - У меня были маленькие дети. А в комнатах - холодина! Потом нам и газ отключили. Мы возмущались, а коммунальщики разводили руками: по документам эти дома уже расселены, застройщик уведомил! В итоге мы приняли условия, которые нам предложили. Хотя они нас тоже не устраивали.

Один в пятиэтажке, не считая собаки Фото: Александр РОГОЗА

ЦАРСТВО СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ

Сергей не стал морозить жену с детьми в остывшем доме - вывез к родным в Белоруссию. А сам решил до победного бороться за квартиру с двумя балконами.

- Сначала семью увез, потом в несколько ходок вывозил вещи. Однажды возвращаюсь, а у меня дома - фильм-катастрофа. Из-за морозов на крыше что-то лопнуло, вода через стыки панелей залила несколько этажей вниз и замерзла.

С тех пор Шавлов с Чапом живут в одной комнате.

- Ее обогревать легче. Здесь у нас три обогревателя (электричество не отключено), но, когда зимой морозы, сплю в одежде под двумя одеялами.

Сейчас у Шавлова суды. Сначала на него подал в суд застройщик, потом - администрация Одинцова. Местные власти недавно признали дом аварийным и теперь пытаются выселить мужчину таким способом.

- Сдался вам этот балкон - третий год терпеть такие лишения? Что делать, если у застройщика нет квартир с двумя балконами?

- Сейчас - нет. Но были. Во-первых, глава города нам еще до начала стройки обещал, что планировки и метраж расселяемых квартир повторят и в новых домах. Во-вторых, как раз в корпусах первой очереди были квартиры с двумя балконами. А когда я о них заикнулся, еще на стадии строительства, меня послали. Теперь-то те квартиры, конечно, уже распроданы. Но мне все равно нужен второй балкон!

Сергей Шавлов собирается стоять до конца Фото: Александр РОГОЗА

Ну что ты с ним будешь делать...

В интернете есть версия, что Шавлов - обычный сутяжник, который просто пытается выбить у застройщика какие-то нереально крутые условия. И поэтому три года назло всем живет, извините, как последний бомж.

Признаюсь честно: не уверен, что Сергей постоянно ночует в заброшенном доме. Но то, что жильцы новостройки регулярно видят его выходящим из пятиэтажки с собакой, - факт. И горящий в окнах свет этой зимой многие видели.

Соседи из новостроек к «партизану» вполне лояльны. Возможно, это только пока - дома начнут активно заселять в конце мая - июне. Но и многодетный отец Сергей Шавлов собирается стоять до конца. Суды с застройщиком и администрацией ушли в стадию апелляций.

Соседи из новостроек к «партизану» вполне лояльны Фото: Александр РОГОЗА

МНЕНИЕ ЮРИСТА

Второй балкон - это не шутка

- Разумеется, многие застройщики стараются хитрить при переговорах с «переселенцами», - говорит юрист Эдуард Шалоносов. - Плюс к этому крупные компании в принятии решений представляют собой сложные бюрократические механизмы. По закону при переселении человеку обязаны предоставить равнозначную или равноценную жилплощадь. То есть, если это была трехкомнатная квартира площадью 60 квадратов, предоставить должны такую же. У меня был клиент - человек жил в коммуналке у храма Христа Спасителя. И компания предложила ему вариант: однушку в Бутове сопоставимого метража. Равнозначно, но не равноценно, потому что квадратные метры в центре стоят намного дороже. Нам в итоге удалось добиться компенсации - 30 миллионов рублей сверх квартиры в спальном районе. И это была справедливая рыночная разница. И этого человека можно понять. Наличие в квартире двух балконов - редкость. Это сразу прибавляет к стоимости от 5 до 15%. Поэтому сторонам лучше всего сесть за стол переговоров. Мужчина рискует. В какой-то момент дом могут снести, пока он будет на работе. Еще нюанс: если дом признан аварийным, мужчине могут дать тот же метраж, но не в трех комнатах, а двух. У администрации будет такое право. Поэтому лучше договариваться.