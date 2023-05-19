Овчинский: Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» провел презентацию обновленного портативного аппарата УЗИ

Портативное узи. Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Столичные предприятия производят самые разные виды медицинских изделий - от пульсоксиметров до аппаратов искусственной вентиляции легких. В числе таких компаний - научно-производственное объединение «Сканер», резидент ОЭЗ Москвы с 2022 года. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, на форуме «Здоровье нации – основа процветания России» предприятие презентовало портативный аппарат для УЗИ экспертного класса в обновленной комплектации. Сюда добавили специальный ударопрочный чемодан-кейс для хранения и транспортировки устройства. За прошлый год на НПО изготовили около 700 аппаратов УЗИ.

«При этом планируется увеличить производство до двух тысяч аппаратов в год, - отметил глава ведомства. - Устройства полностью русифицированы, оснащены отечественным программным обеспечением и позволяют использовать последние достижения в области ультразвуковой диагностики».

Портативное узи. Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Созданные резидентом ОЭЗ «Технополис Москва» ультразвуковые сканеры отличаются универсальностью. Их используют для высокоточной диагностики во многих медицинских сферах - акушерстве, кардиологии, онкологии, травматологии, педиатрии и других.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев пояснил, что для локализации своего производства примерно на 600 квадратных метрах компания выбрала площадку «Печатники». В планах разработчика здесь же заняться новыми проектами в высокотехнологичной лаборатории НИОКР.

Портативное узи. Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

«Среди его инновационных разработок – портативный аппарат размером с ноутбук, - рассказал Дегтев. - Специально для этой модели экспертного класса создан ударопрочный чемодан-кейс для хранения и транспортировки».

По его словам, с помощью этого аппарата УЗИ легко сделать, например, в мобильном госпитале, машине «скорой», сельской амбулатории, а также в операционных и реанимации больниц. Размеры и форма прибора не влияют на результат исследования. Визуализация получается в хорошем качестве. При этом функциями умной машины пользоваться просто. Стоит отметить, что разработка появилась в рамках импортозамещения. Выпуск первых партий аппаратов запланирован на июнь 2023 года.